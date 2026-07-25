Çatışmaların yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin neredeyse tamamen durması nedeniyle küresel arzda yaşanabilecek aksamalara ilişkin yatırımcı endişeleri ile birlikte brent petrol fiyatı mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 dolara yükselmişti.

Güne yüzde 3,88 düşüşle başlayan brent petrol 96,78 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma yurt içinde akaryakıta zam gelmesine neden oldu. Motorinin litresine ortalama 4 lira 24 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 81 TL'yi geçti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

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Benzin litre fiyatı: 67.05 TL

Motorin litre fiyatı: 778.52 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 68.01 TL

Motorin litre fiyatı: 79.63 TL

LPG litre fiyatı: 31.29 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 68.29 TL

Motorin litre fiyatı: 79.90 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

ADANA

Benzin litre fiyatı: 68.85 TL

Motorin litre fiyatı: 80.46 TL

LPG litre fiyatı: 31.61 TL

BİTLİS

Benzin litre fiyatı: 69.65 TL

Motorin litre fiyatı: 81.39 TL

LPG litre fiyatı: 31.91 TL

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

*Görsel temsilidir.