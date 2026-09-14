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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bakan Kurum duyurdu: Türk Telekom, COP31'in "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Partneri" oldu

        Bakan Kurum duyurdu: Türk Telekom, COP31'in "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Partneri" oldu

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk Telekom'un COP31'in "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Partneri" olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 18:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Kurum duyurdu: Türk Telekom, COP31'in "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Partneri" oldu

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Telekom'un COP31'in "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Partneri" olduğunu bildirdi. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, bu süreçte birlikte atılabilecek adımları ele aldıklarını aktardı.

        Kurum, paylaşımında, "COP31'de teknolojinin ve dijital dönüşümün iklim eylemine sunacağı katkıyı önemsediğimizi; Türk Telekom'un da bu sürece ortak olmasından duyduğumuz memnuniyeti aktardık. COP31'de, ortak akılla, güçlü iş birlikleriyle ve somut adımlarla taahhütleri eyleme dönüştürecek adımları atacağız" ifadelerine yer verdi.

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