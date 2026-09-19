BDDK, Bank Mellat'ın İstanbul şubesinin faaliyet iznini kaldırdı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesinin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
Giriş: 19 Eylül 2026 - 10:49 Güncelleme:
BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararda, "Kurulun 18 Eylül 2026 tarihli toplantısında, Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesinin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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