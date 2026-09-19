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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BDDK, Bank Mellat'ın İstanbul şubesinin faaliyet iznini kaldırdı

        BDDK, Bank Mellat'ın İstanbul şubesinin faaliyet iznini kaldırdı

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesinin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        BDDK, İran bankasının faaliyet iznini iptal etti

        BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Kararda, "Kurulun 18 Eylül 2026 tarihli toplantısında, Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesinin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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        #Bank Mellat
        #iran
        #BDDK
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