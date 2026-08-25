Benzine zam geldi
Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı
Giriş: 25 Ağustos 2026 - 08:52 Güncelleme:
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 2 lira 74 kuruş zam geldi.
BÜYÜKŞEHİRLERDE BENZİN FİYATLARI
Zam sonrasında benzinin litre fiyatı İstanbul'da Avrupa Yakası'nda 74,26 TL, Anadolu Yakası'nda 74,11 TL oldu. Ankara'da 75,23 TL, İzmir'de 75,53 TL, Bursa'da 75,34 TL, Adana'da 76,08 TL, Antalya'da ise 76,45 TL seviyesine yükseldi.
Benzin fiyatları il ve ilçelere, dağıtım şirketlerine ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.
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