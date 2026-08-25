Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 2 lira 74 kuruş zam geldi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE BENZİN FİYATLARI

Zam sonrasında benzinin litre fiyatı İstanbul'da Avrupa Yakası'nda 74,26 TL, Anadolu Yakası'nda 74,11 TL oldu. Ankara'da 75,23 TL, İzmir'de 75,53 TL, Bursa'da 75,34 TL, Adana'da 76,08 TL, Antalya'da ise 76,45 TL seviyesine yükseldi.

Şehir Benzin fiyatı İstanbul (Avrupa) 74,26 TL İstanbul (Anadolu) 74,11 TL Ankara 75,23 TL İzmir 75,53 TL Bursa 75,34 TL Adana 76,08 TL Antalya 76,45 TL Kocaeli 74,70 TL

Benzin fiyatları il ve ilçelere, dağıtım şirketlerine ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.