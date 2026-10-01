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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bir ayda 1.000 ton balık yakaladılar

        Bir ayda 1.000 ton balık yakaladılar

        Zonguldak'ta 1 Eylül'de denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'e açılan balıkçılar, geçen ay 1000 tona yakın balığı vatandaşlara ulaştırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 17:18 Güncelleme:
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        Bir ayda 1.000 ton balık yakaladılar

        Av sezonunun başlamasıyla "Vira bismillah" diyerek Karadeniz'e açılan balıkçılar, avcılık faaliyetlerinde bol miktarda balıkla limanlara döndü.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, küçük ve büyük teknelerle Zonguldak, Karadeniz Ereğli, Kilimli, Kozlu ve Alaplı limanlarına yanaşan avcılar geçen ay yaklaşık 1000 ton balık yakaladı.

        Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle son 4 gündür denize açılamayan balıkçılar, bu süreçte ağlarının bakım ve onarımını yapıyor.

        Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Liman Müdürü Bülent Aksu, gazetecilere, sezonun balıkçılar açısından bereketli başladığını söyledi.

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        Sezon başında balığın bol olacağını ve vatandaşların uygun fiyata balık tüketebileceğini belirttiklerini anımsatan Aksu, "1 Eylül itibarıyla limanımızdan ortalama 10 bin kasa balık çıktı. Palamut bu sene vatandaşımıza yaradı. Ürünler güzel, irileşti. Her zaman olduğu gibi vatandaşımızın bol balık yemesini tavsiye ediyoruz. Bunun peşine istavrit, çinekop ve hamsi balıkçılığı başlayacak. Onlar da bol olacak bu sene. Karadeniz'in her yeri balık. Tekirdağ'dan Rize'ye kadar her taraf balık." diye konuştu.

        Aksu, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçıların 4 gündür denize açılamadığını belirterek, "4 gün daha denize çıkamayacağız. Bolluk devam edecek. Tedarik zincirinde bir aksilik yaşanmayacak. Bu anlamda da hava estiği zaman ağ tamirlerini yapıyoruz. Arkadaşlar ağlarını tamir ediyorlar, tekne bakımlarını yapıyorlar. Havalar açılınca tekrar denize açılacaklar." ifadelerini kullandı.

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        #balık
        #ZONGULDAK
        #AV
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