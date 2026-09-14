BlizzCon 2026’da World of Warcraft Forever duyuruldu, Diablo V ve StarCraft sahneye çıktı

Blizzard Entertainment’ın efsanevi fan buluşması BlizzCon, 2023’ten bu yana ilk kez fiziksel olarak Anaheim’de düzenlendi. Açılış seromonisinde World of Warcraft: Forever’ın detaylı tanıtımı merkezde yer alırken, Diablo serisinin 30. yılı kutlamaları, StarCraft’ın beklenmedik dönüşü, Overwatch’un 10. yıl planları ve Hearthstone’daki köklü değişiklikler de hayranları heyecanlandırdı. Etkinlikte ayrıca Heroes of the Storm’a yeni kahraman ve Netflix ile Diablo animasyon dizisi gibi sürprizler de açıklandı.

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WORLD OF WARCRAFT: FOREVER NEDİR?

World of Warcraft: Forever, Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom olaylarından sonra ve Molten Core’dan önce geçen bir dönemde, orijinal kıtalara dönüş sunuyor. Oyuncular 60. seviyeye kadar ilerleyecek, ardından yeni hikâyeler, deneyimler ve yılların oyuncu geri bildirimlerinden ilham alan güncellemelerle yolculuklarına devam edecek. Dünya merkezde, topluluk öncelikli ve varış noktası kadar yolculuk da önemli. 4 Kasım 2026'da global olarak çıkacak oyun, World of Warcraft aboneliği veya Game Time ile erişilebilir olacak. Skyborne Heroic Pack, Skyborne Epic Pack ve sınırlı süreli Warcraft Forever Collection gibi opsiyonel yükseltme paketleri Battle.net Shop’ta şimdiden ön satışta. Beta erişimi için Skyborne Epic Pack veya Forever Collection tercih edenler 17 Eylül’den itibaren deneme imkânı bulacak. Geliştirme ekibi 13 Eylül’deki Deep Dive panelinde felsefe, sistemler ve tasarım tercihlerini detaylı anlattı.

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DIABLO V VE DIABLO IV’TE YENİ SEZON

Blizzard, Diablo serisinin 30. yılını kutlarken büyük sürprizi açıkladı: Diablo V, 2029 baharında geliyor. Sanctuary düşmüş, Diablo kazanmış durumda. Oyuncular, “Dünya çoktan yıkıldığında ne olmalısınız?” sorusuna cevap arayacak. Daha yakın vadede Diablo IV’te Season of Hell’s Legacy 15 Eylül’de başlıyor; Prime Evil’lar (Lord of Terror dahil), Deckard Cain, Nightmare Rift’ler, 30. yıl ödülleri ve serinin her döneminden esinlenen ekipmanlar geri dönüyor. Oyun aynı tarihte Nintendo Switch 2’ye de çıkıyor. 2027’nin ilk yarısında ise Amazon sınıfı, oyunun ilk sınıf paketi olarak eklenecek. Ayrıca Netflix ile bir Diablo animasyon dizisi geliştirme aşamasında.

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STARCRAFT AÇIK DÜNYA NİŞANCISI OLARAK DÖNÜYOR

Yıllardır beklenen StarCraft, gerçek zamanlı strateji yerine hikâye odaklı açık dünya nişancı olarak geri dönüyor. 2030 baharında çıkması planlanan oyun, Koprulu Sektörü’nde Terran Dominion askerlerinin Zerg’lerle mücadelesini merkeze alıyor. Ubisoft’tan gelen Dan Hay’in liderliğindeki proje, Blizzard’ın en büyük sürprizlerinden biri olarak sahneye çıktı ve konsollara da geleceği doğrulandı.

OVERWATCH SEASON 5 VE YENİ KAHRAMAN DOCTRINE

Overwatch 10. yılını kutlarken Season 5 detayları paylaşıldı. Yeni Support kahraman Doctrine, vampir temalı, yarasa benzeri drone’lar kullanan bir karakter olarak tanıtıldı. Sombra ve Roadhog için büyük yeniden çalışmalar, yeni harita Watchpoint: Grimsvötn ve The Reign of Talon adlı yıl boyu süren anlatının finali de sezonda yer alıyor. LE SSERAFIM işbirliği şimdiden oyunda aktifken, bir sonraki Overwatch Spotlight Şubat 2027’de gelecek.

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HEARTHSTONE’DA MONK SINIFI VE YENİ GENİŞLEME

Hearthstone’a altı yıldan fazla aradan sonra ilk yeni sınıf olan Monk, 2027’de geliyor. Akışkan ve uyarlanabilir oynanış tarzıyla Tavern’e katılacak. Bir sonraki genişleme Reign of the Black Empire ise 20 Ekim’de çıkıyor; Old God’lar ve Assemble anahtar kelimesiyle Azeroth’un en eski dönemlerine dönülecek. Battlegrounds tarafında da Aberrations ailesi gibi yenilikler yolda.

HEROES OF THE STORM’A XAL’ATATH

Uzun süredir desteklenen Heroes of the Storm’a World of Warcraft’tan Xal’atath katılıyor. 28 Eylül’de Nexus’a gelecek kahraman, 14 Eylül’den itibaren PTR’de denenebiliyor. Geliştiriciler gelecekte daha fazla kahraman gelebileceğini de ima etti.

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BlizzCon 2026, fiziksel olarak katılamayan hayranlar için tüm duyuruları bir araya getirdi. World of Warcraft: Forever’ın 4 Kasım lansmanı ve 17 Eylül beta başlangıcı Classic severler için yeni bir dönem başlatırken, diğer franchiselerdeki uzun vadeli planlar da Blizzard’ın geleceğini şekillendiriyor.