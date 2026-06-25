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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybederek 14.259,75 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 18:48 Güncelleme:
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        Borsa günü düşüşle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 188 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 3,76, holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,48 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,76 ile bankacılık oldu.

        Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemelerine ilişkin endişeler ve büyük teknoloji şirketlerindeki satışların etkisiyle negatif bir seyir izliyor.

        Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de toptan eşya stokları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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