Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Borsa
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.592,76 %-2,38
        DOLAR 48,9822 %0,12
        EURO 55,7220 %-0,11
        GRAM ALTIN 6.495,08 %-3,65
        BITCOIN 83.206,00 %-1,57
        FAİZ 40,38 %0,35
        GÜMÜŞ GRAM 96,27 %-4,86
        GBP/TRY 64,9745 %0,22
        EUR/USD 1,1368 %-0,20
        BRENT PETROL 100,12 %2,72
        ÇEYREK ALTIN 10.617,89 %-3,66
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kaybederek 12.592,76 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Borsa günü düşüşle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 306,59 puan azalırken toplam işlem hacmi 115,2 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 3,31 değer kaybetti.

        Sektör endekslerinin tümü değer yitirirken en fazla kaybettiren yüzde 8,73 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış teklifini reddetmesinin ardından yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırırken ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarını sürdürebileceğine yönelik beklentiler ve yükselen tahvil faizleri risk iştahını baskılıyor.

        Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi genele yayılan satışların etkisiyle gerilerken yatırımcıların odağında, devam eden fon soruşturmalarına ilişkin gelişmeler yer aldı.

        REKLAM

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyeye konu edilen fonlara ilişkin 17 Eylül'de Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında karşılanacağını bildirdi.

        Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise Japonya'da öncü endeksinin, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven ve tüketici güven endeklerinin ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.700 ve 12.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #borsa
        #haberler
        #Borsa İstanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Bugün Ne Oldu? 28 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Eylül 2026 haberleri
        Kabine toplandı! Fon soruşturması masada
        Kabine toplandı! Fon soruşturması masada
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Yeniden başlangıç için bir fırsat!"
        "Yeniden başlangıç için bir fırsat!"
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"