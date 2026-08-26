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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,95 değer kazanarak 14.610,92 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 19:04 Güncelleme:
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        Borsa günü yükselişle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 137,50 puan artarken, toplam işlem hacmi 220 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,99 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,19 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,53 ile bilişim oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin beklentilerin üzerinde gelmesi Fed'e ilişkin faiz beklentilerini etkilerken, karışık bir seyir izleniyor, yatırımcıların odağında ise Nvidia'nın bilançosu bulunuyor.

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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise bankacılık endeksinin öncülüğündeki alımların genele yayılmasıyla günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

        Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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