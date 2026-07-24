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        Haberler Ekonomi Borsa Borsaya 2 yeni şirket geliyor

        Borsaya 2 yeni şirket geliyor

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Quick Sigorta AŞ ile Bewen Enerji AŞ'nin halka arz başvurularını onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 08:08 Güncelleme:
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        Borsaya 2 yeni şirket geliyor

        SPK haftalık bültenine göre Kurul, Quick Sigorta AŞ'nin 433 milyon 300 bin lira olan sermayesinin bedelli sermaye artırımıyla 481 milyon 612 bin 950 liraya çıkarılması kapsamında 48 milyon 312 bin 950 lira nominal değerli payların halka arzını 76,60 lira sabit fiyatla uygun buldu.

        Kurul, Bewen Enerji AŞ'nin ise 261 milyon lira olan sermayesinin 317 milyon liraya çıkarılması kapsamında 56 milyon liralık bedelli sermaye artırımı ile mevcut ortaklara ait 24 milyon lira nominal değerli payın satışını içeren halka arz başvurusuna onay verdi. Şirketin payları 48,10 lira sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.

        SPK ayrıca Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı kapsamında iç kaynaklardan 266 milyon 367 bin 619,6 lira, kar payından ise 208 milyon 632 bin 380,4 liralık sermaye artırımını uygun buldu. Kurul, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 950 milyon liralık, Tarım Kredi Hayvancılık AŞ'nin ise 150 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna da onay verdi.

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        Kurul, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 2 milyar liralık, Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 400 milyon liralık, D Yatırım Bankası AŞ'nin 4 milyar liralık, Derlüks Yatırım Holding AŞ'nin 2 milyar liralık ve TEB Finansman AŞ'nin 4 milyar liralık borçlanma aracı ihraç tavanı başvurularını da uygun buldu. Ecogreen Enerji Holding AŞ'nin ise 300 milyon ABD doları tutarındaki yurt dışı borçlanma aracı ihracına izin verildi.

        Bültene göre Şekerbank TAŞ'nin 250 milyon dolar tutarındaki varlık teminatlı menkul kıymet ihracı ile KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 5 milyar liralık, Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 3 milyar liralık, Tera Varlık Kiralama AŞ'nin 12 milyar liralık ve GY Varlık Kiralama AŞ'nin 3 milyar liralık kira sertifikası ihraç tavanı başvuruları da onaylandı.

        - Yeni faaliyet izinleri

        SPK, Osmanlı Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebini olumlu karşıladı. Ayrıca Önder Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ, "Gayrimenkul Dışındaki Varlıkları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listesine dahil edildi.

        Kurul, Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen inceleme kapsamında, şirket malvarlığının azaltılması, gerçeği yansıtmayan finansal tablolar düzenlenmesi ve yanıltıcı değerleme raporları hazırlanmasına ilişkin çeşitli fiiller nedeniyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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