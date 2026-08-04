BTM girişimleri yılın ilk yarısında 11 milyon dolarlık yatırım çekti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Başkanı Şekib Avdagiç, BTM'yi girişimcilikte dünyanın en iyi 3'üncü startup merkezi yapmayı başardıklarını belirterek, "BTM'deki girişimler ilk altı ayda 11 milyon dolarlık yatırım çekti. 10 yılda BTM girişimlerinin aldığı toplam yatırım 66 milyon doları, toplam değerleme 560 milyon doları aştı" dedi.

AA muhabirine BTM'nin yılın ilk yarısındaki performansını ve Türk girişimcilere sağlanan destekleri değerlendiren Avdagiç, 2026'nın ilk yarısının BTM açısından faaliyetleri artırmalarının yanı sıra ürettikleri etkinin daha görünür hale geldiği bir dönem olduğunu ve 10'uncu yılında girişimcilik ekosistemine sundukları çok boyutlu destek modelini daha da güçlendirdiklerini söyledi.

Avdagiç, eğitim, mentorluk, yatırımcı erişimi, kurumsal işbirlikleri ve uluslararası pazarlara açılım süreçlerini entegre şekilde yürüten yapılarıyla girişimleri, yatırımcıları, kurumsal şirketleri ve global ekosistem aktörlerini aynı çatı altında buluşturan güçlü merkez konumlarını pekiştirdiklerini belirterek, "İlk altı ayda yatırım, kurumsal işbirliği ve globalleşme alanlarında somut çıktılar elde ettik. İlk altı aylık dönemde toplam 851 girişime destek sağladık. Bu süreçte girişimcilerimize eğitim, mentorluk, iş geliştirme, yatırımcı erişimi ve ağ oluşturma gibi birçok alanda destek sunduk" değerlendirmesinde bulundu.

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Bu dönemde hayata geçirilen en önemli projelerine dair bilgiler paylaşan Avdagiç, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ve İTO ortaklığıyla yürüttükleri Kesişim Projesi'ni işaret ederek, bu projeyle kurumların gerçek ihtiyaçlarını teknoloji girişimlerinin çözümleriyle buluşturduklarını, Emlak Konut ile gerçekleştirdikleri Yatırımcı Hızlandırma Programı'nı ise tamamladıklarını ve programı bireysel yatırımcılara da açtıklarını anlattı.

BTM Başkanı Şekib Avdagiç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"BTM TEKMER olarak BİGG Cube Programı'nın konsorsiyum ortakları arasında yer aldık. Kurumlar ve Liderler İçin Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Programı'nı başlattık. Uluslararası tarafta Saraybosna yapılanmamızı hayata geçirdik ve Road to START Summit'i İstanbul'a kazandırdık. İlk yarıyı ise "Türkiye’ye Değer" temasıyla düzenlediğimiz Sahne XL ile tamamladık. En belirgin büyümeyi yatırım çıktılarında, kurumsal işbirliklerinde ve uluslararası erişimde yaşadık. Londra ve Dubai ofislerimizle birlikte Saraybosna'yı ekledik. Avrupa, Körfez ve Balkanlar eksenindeki erişimimizi güçlendirdik."

Türk girişimcilerin bugün en temel ihtiyacının daha fazla genel eğitim değil, doğru müşteriye, doğru yatırımcıya ve doğru pazara ulaşmak olduğunu söyleyen Avdagiç, "Bunun yanında satış, finansal yönetim, güçlü ekip kurma, yatırım sürecine hazırlanma ve uluslararası pazarlara açılma konularında ciddi ihtiyaç bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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"GENÇLER VE KADINLAR GİRİŞİMCİLİK YOLCULUKLARINA İLK ADIMLARINI ATIYOR"

Avdagiç, BTM olarak girişimleri fikir aşamasından ölçeklenme sürecine kadar desteklediklerini belirterek eğitim, mentorluk, çalışma alanı ve birebir danışmanlığın yanında girişimleri İTO'nun güçlü ticaret ağıyla, kurumsal şirketlerle, yatırımcılarla ve uluslararası pazarlarla buluşturduklarını söyledi.

Her girişime aynı reçeteyi uygulamadıklarını belirten Avdagiç, "Girişimin ihtiyacını belirliyor, gerekiyorsa müşteri doğrulamasına, kurumsal işbirliğine, yatırıma ya da global pazara yönlendiriyoruz. Üstelik bütün bu destekleri girişimlerden ücret veya hisse almadan sunuyoruz." diye konuştu.

Kadın ve genç girişimcilere yönelik özel programlarının bulunduğuna işaret eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"BTM’nin uyguladığı iki özel program sayesinde gençler ve kadınlar girişimcilik yolculuklarına ilk adımlarını atıyor. Genç girişimciliği erken yaşta desteklemeyi stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz Erken Girişimci Geliştirme (EGG) Programı, İstanbul Ticaret Odası liderliğinde, TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu (İKGK) ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ortaklığında yürütülen özel bir genç girişimcilik programıdır. Program, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile üniversite ve teknopark paydaşlarının desteğiyle gerçekleştirilmektedir."

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Avdagiç, girişimlerin yatırımcıya ulaşması konusunda BTM'nin önemli bir köprü görevi gördüğüne işaret ederek, girişimi yalnızca yatırımcının karşısına çıkarmakla yetinmediklerini, önce yatırım sunumunu, finansal modelini, değerlemesini, büyüme stratejisini ve yatırım dokümanlarını hazırladıklarını, ardından girişimi yatırımcının tezine ve ilgi alanına göre doğru fonla veya melek yatırımcıyla eşleştirdiklerini anlattı.

Girişimcilerin elektronik üretim altyapılarından yapay zeka destekli otomasyona, yapay zekadan finansal teknolojilere kadar geniş bir alanda çözüm geliştirdiklerini ifade eden BTM Başkanı Avdagiç, Investor Desk görüşmeleri, Demo Day'ler, birebir yatırımcı buluşmaları ve Sahne XL'ın bu sürecin önemli araçları olduğunu, asıl farkın ise görüşme öncesindeki hazırlık ve görüşme sonrasındaki takip süreci olduğunu söyledi.

Yılın ilk yarısında yatırım alan girişimlerin bulunduğunu belirten Avdagiç, "Girişimcilikte dünyanın en iyi 3'üncü startup merkezi yapmayı başardığımız Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ndeki (BTM) girişimler ilk altı ayda 11 milyon dolarlık yatırım çekti. İlk yarıda 983 girişimciye destek sağladık. Bugüne kadar yatırım alan toplam BTM girişimi sayısı 143'e ulaştı. 10 yılda BTM girişimlerinin aldığı toplam yatırım 66 milyon doları, toplam değerleme 560 milyon doları aştı. Portföy büyüklüğümüz ise 2,1 milyar dolar seviyesine ulaştı" dedi.

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Avdagiç, yapay zeka girişimlerinde ciddi bir artış gördüklerini vurgulayarak, "Türkiye genelinde de 2026'nın ilk yarısında en fazla yatırım turu yapay zeka girişimlerinde gerçekleşti. Ancak burada önemli olan yalnızca ürüne 'yapay zekâ' etiketi koymak değil. Girişimin hangi problemi çözdüğüne, sahip olduğu veriye, teknolojisinin savunulabilirliğine ve müşteriye sağladığı ölçülebilir faydaya bakıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin oyun sektöründe küresel başarısını kanıtladığını belirten Avdagiç, bunun yanında ileri üretim ve otomotiv teknolojileri, yapay zeka tabanlı B2B yazılımlar, sağlık teknolojileri, FinTek, enerji ve iklim teknolojilerinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu, genç ve yetkin insan kaynağının, güçlü sanayi altyapısının ve büyük iç pazarın önemli avantajlar sunduğunu söyledi.

"GİRİŞİMCİLİKTE KÜRESEL BAŞARI HİKAYELERİNE ODAKLANIYORUZ"

Avdagiç, Türk girişimlerine en fazla ilginin birçok ülkeden geldiğini ve bu ilgiyi tek bir ülke sıralamasına indirgemenin doğru olmayacağını anlatarak, ilginin girişimin faaliyet alanına göre değiştiğini, ABD'nin özellikle oyun, SaaS ve yapay zeka girişimleri için öne çıktığını, Birleşik Krallık ve Avrupa pazarlarında ise B2B yazılım, sağlık ve sanayi teknolojilerine, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'da ise FinTek, perakende, inşaat teknolojileri ve yapay zeka çözümlerine güçlü bir ilgi gördüklerini ifade etti.

Kendileri için yıl sonu hedefinin yalnızca daha fazla etkinlik veya program düzenlemek olmadığını vurgulayan Avdagiç, "Her programın yatırım, satış, PoC, ihracat veya uluslararası işbirliğiyle sonuçlanmasını istiyoruz." dedi.

Avdagiç, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Uzun vadeli vizyonumuz yalnızca daha fazla girişim çıkarmak değil, Türkiye'nin startup ekosisteminden güçlü bir teknoloji ekonomisine geçişine katkı sağlamak. Girişimlerin yatırım alan, ihracat yapan, nitelikli istihdam oluşturan ve küresel pazarlarda rekabet eden teknoloji şirketlerine dönüşmesini istiyoruz. Türkiye, Avrupa, Körfez, Orta Doğu ve Balkanlar arasında doğal bir girişimcilik ve teknoloji merkezi olabilecek potansiyele sahip. Girişimcilikte küresel başarı hikayelerine odaklanıyoruz. BTM’yi farklı coğrafyaları birbirine bağlayan, bilgiyi ticari değere dönüştüren ve Türkiye’den küresel başarı hikâyeleri çıkaran önemli yapılardan biri olarak konumlandırıyoruz."