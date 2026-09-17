Bulls Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/60 sayılı bülteninde ilan edilen ilke kararı kapsamında TEFAS'a açık fonların alım-satım işlemlerinin durdurulmasına ilişkin kamuoyu açıklaması yaptı.

Şirket açıklamasında, Bulls Portföy'ün son dönemde medyaya yansıyan riskli işlemlerin herhangi birini gerçekleştirmediği ve kurucusu ile yöneticisi olduğu fonlarda "an itibariyle likidite sorunu bulunmadığı" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 28 Ağustos 2026 tarihinde Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yapılan değişikliklere, başta TEFAS'a açık fonlar olmak üzere büyük ölçüde uyum sağlandığı ve rehberde belirtilen geçiş süreleri doğrultusunda tam uyumun sağlanacağı belirtildi.

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"FONLARDA PAY REPO İŞLEMİ YAPILMADI"

Bulls Portföy, bugüne kadar kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlarda herhangi bir pay repo işlemi yapılmadığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu işlemlerin yapılmamasının gerekçesinin kurucusu olunan fonların etkin risk yönetimi ve inançlı mülkiyet esaslarına halel getirebilecek işlemlerden kaçınmak olduğu kaydedildi.

Şirket, bu kapsamda fonlarının 28 Ağustos 2026 tarihli Fon Rehberi değişikliği ile getirilen repo ve ters repo hükümlerine değişiklik tarihi itibarıyla dahi uyumlu durumda olduğunu belirtti.

İKİ SERBEST FONDA UYUM SAĞLANDI

Rehber değişikliği sonrasında tüm serbest fonların incelendiği aktarılan açıklamada, IIE ve BOS kodlu iki serbest fonda yeni hükümlere, rehberde tanınan süre beklenmeden uyum sağlandığı ifade edildi.

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Şirket, söz konusu uyumun 1 Eylül 2026 ve 4 Eylül 2026 tarihli KAP açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, rehber değişikliği sonrasında portföy yönetim sektörünün genelinde yeni düzenlemelere yönelik uyum çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, Bulls Portföy'ün de diğer portföy yönetim şirketleri gibi öngörülen süreler içerisinde gerekli işlemleri gerçekleştireceği kaydedildi.

TEFAS'TA İŞLEM GÖREN 13 FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 4,8 MİLYAR TL

Bulls Portföy, 16 Eylül 2026 gün sonu itibarıyla menkul kıymet yatırım fonlarının büyüklüklerine ilişkin de bilgi verdi.

Buna göre şirketin TEFAS'ta işlem gören, büyüklükleri 160 bin 302 TL ile 2 milyar 420 milyon 897 bin 248 TL arasında değişen 13 fonu bulunuyor. Bu fonların toplam büyüklüğü 4,8 milyar TL olarak açıklandı.

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TEFAS'ta işlem görmeyen 15 fonun büyüklüklerinin ise 0 TL ile 3 milyar 392 milyon 485 bin 853 TL arasında değiştiği belirtildi. Bu fonların toplam büyüklüğü 9,8 milyar TL olarak ifade edildi.

Böylece Bulls Portföy'ün menkul kıymet yatırım fonlarının toplam sayısı 28, yönetilen toplam fon büyüklüğü ise yaklaşık 14,6 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

"FONLARDA TEMERRÜT VE SİSTEMİK RİSK YOK"

Bulls Portföy açıklamasında, TEFAS'a açık fonların durdurulan satım işlemlerinin yeniden açılması için gerekli izinlerin verilmesi halinde yatırımcıların fon satış taleplerinin karşılanabileceği belirtildi.

Şirket, fonlarda likidite sorunu bulunmadığını vurgulayarak, fonlarda riskli varlık ve işlemlerin bulunmadığını, yönetilen fonların büyüklüğü ile Bulls Portföy'ün ait olduğu grubun sermaye gücü ve piyasa tecrübesi dikkate alındığında fonlarda herhangi bir temerrüt riski ve sistemik risk bulunmadığını bildirdi.