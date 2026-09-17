Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Borsa
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.539,01 %3,17
        DOLAR 48,6749 %0,05
        EURO 56,0382 %0,42
        GRAM ALTIN 6.824,70 %2,33
        BITCOIN 76.421,00 %0,42
        FAİZ 40,84 %-0,80
        GÜMÜŞ GRAM 103,02 %4,54
        GBP/TRY 65,1517 %0,06
        EUR/USD 1,1486 %0,18
        BRENT PETROL 100,37 %-1,78
        ÇEYREK ALTIN 11.165,40 %2,39
        Haberler Ekonomi Borsa Bulls Portföy: Fonlarımızda likidite sorunu yok

        Bulls Portföy: Fonlarımızda likidite sorunu yok

        Bulls Portföy Yönetimi, SPK'nın TEFAS'a açık fonların alım-satım işlemlerinin durdurulmasına ilişkin kararının ardından yaptığı açıklamada, şirketin kurucusu ve yöneticisi olduğu fonlarda likidite sorunu bulunmadığını bildirdi. Şirket, fonlarda riskli varlık ve işlemlerin bulunmadığını belirterek toplam yönetilen fon büyüklüğünün yaklaşık 14,6 milyar TL olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 18:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bulls Portföy: Fonlarımızda likidite sorunu yok

        Bulls Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/60 sayılı bülteninde ilan edilen ilke kararı kapsamında TEFAS'a açık fonların alım-satım işlemlerinin durdurulmasına ilişkin kamuoyu açıklaması yaptı.

        Şirket açıklamasında, Bulls Portföy'ün son dönemde medyaya yansıyan riskli işlemlerin herhangi birini gerçekleştirmediği ve kurucusu ile yöneticisi olduğu fonlarda "an itibariyle likidite sorunu bulunmadığı" ifade edildi.

        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı

        Açıklamada ayrıca, 28 Ağustos 2026 tarihinde Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yapılan değişikliklere, başta TEFAS'a açık fonlar olmak üzere büyük ölçüde uyum sağlandığı ve rehberde belirtilen geçiş süreleri doğrultusunda tam uyumun sağlanacağı belirtildi.

        REKLAM

        "FONLARDA PAY REPO İŞLEMİ YAPILMADI"

        Bulls Portföy, bugüne kadar kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlarda herhangi bir pay repo işlemi yapılmadığını bildirdi.

        Açıklamada, söz konusu işlemlerin yapılmamasının gerekçesinin kurucusu olunan fonların etkin risk yönetimi ve inançlı mülkiyet esaslarına halel getirebilecek işlemlerden kaçınmak olduğu kaydedildi.

        Şirket, bu kapsamda fonlarının 28 Ağustos 2026 tarihli Fon Rehberi değişikliği ile getirilen repo ve ters repo hükümlerine değişiklik tarihi itibarıyla dahi uyumlu durumda olduğunu belirtti.

        Fonu tasfiye edilen yatırımcı ne yapmalı?
        Fonu tasfiye edilen yatırımcı ne yapmalı?

        İKİ SERBEST FONDA UYUM SAĞLANDI

        Rehber değişikliği sonrasında tüm serbest fonların incelendiği aktarılan açıklamada, IIE ve BOS kodlu iki serbest fonda yeni hükümlere, rehberde tanınan süre beklenmeden uyum sağlandığı ifade edildi.

        REKLAM

        Şirket, söz konusu uyumun 1 Eylül 2026 ve 4 Eylül 2026 tarihli KAP açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulduğunu bildirdi.

        Açıklamada, rehber değişikliği sonrasında portföy yönetim sektörünün genelinde yeni düzenlemelere yönelik uyum çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, Bulls Portföy'ün de diğer portföy yönetim şirketleri gibi öngörülen süreler içerisinde gerekli işlemleri gerçekleştireceği kaydedildi.

        TEFAS'TA İŞLEM GÖREN 13 FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 4,8 MİLYAR TL

        Bulls Portföy, 16 Eylül 2026 gün sonu itibarıyla menkul kıymet yatırım fonlarının büyüklüklerine ilişkin de bilgi verdi.

        Buna göre şirketin TEFAS'ta işlem gören, büyüklükleri 160 bin 302 TL ile 2 milyar 420 milyon 897 bin 248 TL arasında değişen 13 fonu bulunuyor. Bu fonların toplam büyüklüğü 4,8 milyar TL olarak açıklandı.

        REKLAM

        TEFAS'ta işlem görmeyen 15 fonun büyüklüklerinin ise 0 TL ile 3 milyar 392 milyon 485 bin 853 TL arasında değiştiği belirtildi. Bu fonların toplam büyüklüğü 9,8 milyar TL olarak ifade edildi.

        Böylece Bulls Portföy'ün menkul kıymet yatırım fonlarının toplam sayısı 28, yönetilen toplam fon büyüklüğü ise yaklaşık 14,6 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

        "FONLARDA TEMERRÜT VE SİSTEMİK RİSK YOK"

        Bulls Portföy açıklamasında, TEFAS'a açık fonların durdurulan satım işlemlerinin yeniden açılması için gerekli izinlerin verilmesi halinde yatırımcıların fon satış taleplerinin karşılanabileceği belirtildi.

        Şirket, fonlarda likidite sorunu bulunmadığını vurgulayarak, fonlarda riskli varlık ve işlemlerin bulunmadığını, yönetilen fonların büyüklüğü ile Bulls Portföy'ün ait olduğu grubun sermaye gücü ve piyasa tecrübesi dikkate alındığında fonlarda herhangi bir temerrüt riski ve sistemik risk bulunmadığını bildirdi.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bulls Portföy
        #fon
        #spk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bankalara hisse geri alımında kolaylık
        Bankalara hisse geri alımında kolaylık
        Para piyasası fonunda süre 1-2 hafta
        Para piyasası fonunda süre 1-2 hafta
        Bugün Ne Oldu? 17 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 17 Eylül 2026 haberleri
        Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesi tarihi belli oldu!
        Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesi tarihi belli oldu!
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        Köy çeşmesinden su içti, acillik oldu! Boğazından canlı sülük çıkarıldı
        Köy çeşmesinden su içti, acillik oldu! Boğazından canlı sülük çıkarıldı
        İspanya Süper Kupası'nın statları belli oldu
        İspanya Süper Kupası'nın statları belli oldu
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada öldürülen iki kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada öldürülen iki kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        Yardım için KADES butonuna bastı... Eski eşini vurup aracına aldı
        Yardım için KADES butonuna bastı... Eski eşini vurup aracına aldı
        AB'den Kanada'ya "ortak üyelik" teklifi
        AB'den Kanada'ya "ortak üyelik" teklifi
        Batrakov çok kalmayacak!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Netanyahu BM'de konuşacak, Abbas ABD'ye giremeyecek
        Netanyahu BM'de konuşacak, Abbas ABD'ye giremeyecek
        Yarı insan yarı fare beyni geliştirildi
        Yarı insan yarı fare beyni geliştirildi
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Koruma desteği
        Koruma desteği
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!