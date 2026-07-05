Çamlıbel Tüneli 13 keskin virajı baypas edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat ile Sivas’ın bağını daha da güçlendirecek Çamlıbel Tüneli’nin temel atma töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Durmak yok, yola devam” diyerek Türkiye’nin her karış toprağına hizmet götürmeye devam ettiklerini kaydetti.

Karayolunun yük ve yolcu taşımacılığında sunduğu esneklik, aktarmasız ulaşım imkânı ve yüklerin hızlı taşınması gibi avantajlarla, lojistik sistemin ana damarı olduğunu dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de karayolları, sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir unsurdur. Son 24 yılda, karayolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye’yi adeta yeniden inşa ettik. Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 30 bin 86 kilometreye çıkardık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 796 km’ye yükselttik. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk.”

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Uraloğlu, Türkiye’de trafik akışının yoğunlaştığı doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarını belirleyerek bu akslarda yol standartlarını yükseltmeye de devam ettiklerini de söyledi. Uraloğlu, “Doğu-Batı yönünde belirlediğimiz toplam 8 bin 524 kilometrelik 5 koridorda 7 bin 884 kilometrede, yani koridorların yüzde 92’sinde çalışmalarımızı tamamladık. Kuzey-Güney yönünde ise toplam 12 bin 146 kilometrelik 18 koridorun 10 bin 900 kilometresini, yani yüzde 90’ını bitirdik.” açıklamasında bulundu.

TÜNEL UZUNLUĞU 17 KAT ARTTI

Zorlu coğrafyalarda, yüksek dağları ve derin vadileri aşarak doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım sağladıklarını da belirten Uraloğlu, “Ovit, Zigana, Salarha, 15 Temmuz Ilgaz, Pirinkayalar, Eğribel, Demirkapı gibi nice tünelimizle özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı kuzey-güney aksımızdaki coğrafyanın dayattığı engelleri birer birer aşıyoruz. Bakın, 2002’ye kadar 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken biz bu uzunluğu yaklaşık 17 kat arttırarak 868 kilometreye çıkardık. Bu ne demek biliyor musunuz? Sivas ve Tokat merkezleri arasında 4’er kez hiç gün ışığı görmeden tünel yapabilmek demektir. Sivas’tan Bursa’ya, Tokat’tan Van’a uzanan adeta bir yeraltı yol ağından bahsediyoruz.” dedi.

Uraloğlu, bu tünellerin sadece dağları delen yollar değil; üretim, ticaret, turizm, istihdam ve birliğin aktığı yaşam damarları olduğunu da dile getirdi. Bakan Uraloğlu, “İşte bugün de bu anlayışla; 11 numaralı kuzey-güney aksımız olan Ordu Ünye’den Adana Karataş’a uzanan stratejik koridordaki Çamlıbel Geçidi’ni çift tüplü tünelle aşacak yapım çalışmalarını başlatmanın gururunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

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Sivas ve Tokat illerinin Karadeniz'i İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'yu Batı Anadolu'ya, Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan ana güzergâhların kesişme noktasında yer aldığını belirten Uraloğlu, “Türkiye’nin hem doğu-batı hem de kuzey-güney ulaşım ağında önemli bir rolleri var. Bu nedenle her iki şehrimizin de ulaşım altyapısını ve karayolları ağlarını geliştirdik. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçen son 24 yıl içerisinde; Tokat ve Sivas’ın ulaşım ve iletişim altyapısına toplam 351 milyar lira yatırım yaptık.” dedi.

Uraloğlu, Tokat’ın 16 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 311 kilometreye, Sivas’ın 24 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu ise 838 kilometreye yükselttiklerini ifade etti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tokat’ta; Turhal-Tokat, Tokat-Çamlıbel, Aybastı-Reşadiye ve Tokat Çevre Yolları gibi, Sivas’ta ise; Şarkışla-Kaynar, Hafik-Doğanşar, Sivas-Çamlıbel-Tokat, Koyulhisar-Mesudiye ile Kangal-Çetinkaya Ayrım Divriği Yolu gibi projeleri hayata geçirdik. Komşularına bölünmüş yollar ile bağladık. Biliyorsunuz Sivas ve Tokat, tarih boyunca kader birliği yapmış, aynı coğrafyanın zorluklarını omuz omuza aşmış, aynı sevinçleri ve hedefleri paylaşmıştır. Bugün de Çamlıbel Tüneli ile bu kadim kader birliğini bir kez daha taçlandırıyoruz. Çamlıbel Tüneli, iki şehrimizi sadece harita üzerinde değil, gönül ve yol birliğinde de daha yakınlaştıracak bir projedir.”

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Uraloğlu, sarp yamaçları ve keskin virajlarıyla bin 684 metreye yükselen, yazın kavurucu sıcağıyla, kışın ise kar, tipi ve yoğun sisiyle bilinen Çamlıbel Geçidi’nin muhteşem ama bir o kadar da zorlu bir geçit olduğunu vurguladı. Uraloğlu, “Ağır kış şartları, keskin virajlar ve dik rampalar yıllarca sürücülerimizi zorlamış, maalesef bazen can almış ve zamanımızı çalarak ticaretimizi yavaşlatmıştır. Doğanın zorlu bir sınavı, adeta geçit vermek istemeyen bir dağ kapısı gibidir.” diye konuştu.

Uraloğlu, “Doğanın sarp yamaçlarla ördüğü bu zorlu coğrafyayı 4 bin 735 metrelik Çamlıbel Tünelimizle geçerek dümdüz, güvenli ve konforlu bir yola dönüştüreceğiz. Artık bu bölgedeki meşakkatli yolculukları tarih edeceğiz. Aslında çift tüplü olarak inşa edeceğimiz 4 bin 735 metre uzunluğundaki Çamlıbel Tünelimiz, 3 kilometrelik bağlantı yollarıyla birlikte toplam 7,7 kilometrelik bir projedir. Yıldızeli-Sivas Ayrımı – Tokat Yolu’nun 9. kilometresindeki Ilıca Göleti civarından başlayıp 19. kilometresindeki İhsaniye Göleti civarına bağlanacaktır.” dedi.

"SEYAHAT SÜRESİNİ 5 DAKİKAYA DÜŞÜRECEĞİZ"

Tünel ile ulaşım kotunu 286 metre aşağı çekip bin 684 metreden bin 398 metreye indireceklerini belirten Uraloğlu, “13 keskin virajı baypas edecek, güzergâhı 2,3 kilometre kısaltarak; seyahat süresini 5 dakikaya düşüreceğiz. Böylece; zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 371 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Egzoz emisyonunu 2 bin 794 ton azaltarak bu kadim coğrafyamızı koruyacağız.” açıklamasında bulundu.

Tünel tamamlandığında Sivas ve iç kesimlerle Karadeniz sahili ve limanları arasındaki ulaşım standardını yükselteceklerini de belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sivas ve Tokat başta olmak üzere tüm bölgedeki lojistik maliyetlerini düşürerek ticaret hacmini arttıracak, turizm hareketliliğini canlandıracak, tarım ürünlerinin pazarlara daha hızlı ulaşmasını sağlayarak bölge ekonomisine önemli katkılar sunacağız. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı kapsamında hizmete giren Yıldızeli İstasyonu’na Tokat merkezden karşılıklı olarak yapılan otobüs seferleriyle Tokat-Yıldızeli arasında artan trafiği de güvenli ve konforlu hale getirmiş olacağız. Bölgemizin sosyo-ekonomik dinamiklerini güçlendirecek, gençlerimize istihdam imkânı sunacak, afet ve acil durumlarda alternatif koridorlar sağlayacaktır.”