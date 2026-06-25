CarrefourSA müşterilerine yapay zeka asistanlık yapacak

CarrefourSA, 77 ilde 1250’den fazla mağazası ve bayileri dahil olmak üzere 15 bin kişiye ulaşan kadrosu ile müşterilerine doğru ürünü, doğru üreticiden doğru fiyata ulaştırırken; dijital dönüşüm ve CRM alanındaki yatırımlarına yenisini ekleyerek, Yeni Nesil Market" vizyonuyla Yapay Zeka Asistanı “Alista”yı hizmete sundu.

Müşterilerin kullanımına sunulan Alista, geniş fonksiyon yelpazesiyle alışverişin her aşamasında dijital bir rehberlik sağlıyor.

Yapay zeka asistanı, müşterilerin ihtiyaç duydukları ürünleri kolayca bulmalarına ve stok kontrolü yapmalarına yardımcı olurken, kişiselleştirilmiş ürün önerileriyle de alışverişi daha verimli hale getiriyor.

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CarrefourSA Kart sahiplerinin puan bakiyelerini ve kart bilgilerini anında sorgulayabildiği uygulama, aynı zamanda geçmiş alışverişlerin detaylı dökümünü de sunuyor.

YEMEK TARİFİ HAZIRLIYOR

Müşterilerin konumuna göre en yakın mağaza bilgilerini paylaşan Alista, mutfakta ise aranan yemeğe veya eldeki malzemelere göre pratik tarifler hazırlayarak bir yemek tarifi asistanı görevi üstleniyor.

İade politikaları ve sipariş süreçleri gibi sıkça sorulan tüm soruları da bilgi bankasından faydalanarak yanıtlayan asistan, çözüm odaklı bir iletişim sunuyor.

Değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurarak müşterilerine yenilikçi çözümler sunmayı sürdürdüklerini söyleyen CarrefourSA Dijital Teknolojiler ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Burçin Çelik, "Alista ile müşterilerimiz ürünlerin stok durumunu kontrol edebilecek, geçmiş alışveriş detaylarına ulaşabilecek ve hatta elindeki malzemelere göre pratik yemek tarifleri alabilecekler. Yeni Nesil Market anlayışımızı yapay zeka ile birleştirerek, her noktada daha hızlı ve verimli bir iletişim süreci sunmayı hedefliyoruz" dedi.