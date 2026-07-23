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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çimsa’nın atık ısıdan elektrik üretimi tesisi devrede

        Çimsa’nın atık ısıdan elektrik üretimi tesisi devrede

        Çimsa ve Enerjisa Enerji iş birliğiyle Eskişehir Fabrikası'nda hayata geçirilen 5,5 MWp kurulu güce sahip Atık Isıdan Elektrik Üretimi Tesisi (WHR) devreye alındı. Mart 2025'te hizmete alınan 14,2 MWp DC kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile birlikte değerlendirildiğinde, bu yatırımla Çimsa Eskişehir Fabrikası yıllık enerji ihtiyacının yüzde 40'ını kendi kaynaklarından karşılamaya başlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 15:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çimsa'nın atık ısıdan elektrik üretimi tesisi devrede

        Sürdürülebilirlik alanında Türkiye çimento sektörüne öncülük eden Çimsa, enerji dönüşümünü hızlandıracak yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Enerjisa Enerji'nin İşimin Enerjisi markası kapsamında geliştirilen enerji çözümleriyle hayata geçirilen 5,5 MW kurulu güce sahip Atık Isıdan Elektrik Üretimi Tesisi (WHR) devreye alındı. Fabrikanın üretim süreçlerinde ortaya çıkan atık ısıyı yeniden değerlendirerek elektrik üretimini mümkün kılan tesis, enerji verimliliğini artırırken karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağlayacak.

        Yeni nesil atık ısı geri kazanımı teknolojisi kullanılarak su kullanımı olmadan elektrik enerjisi üretecek bu tesis, Eskişehir Fabrikası'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini tek başına karşılayacak. Mart 2025'te devreye alınan 14,2 MWp DC kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile birlikte değerlendirildiğinde fabrikanın toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ı kendi kaynaklarından karşılanabilecek. Bu yatırımla birlikte Türkiye'nin en yüksek yenilenebilir enerji kullanım oranına sahip çimento fabrikası olması hedeflenen tesis, hem enerji maliyetlerini azaltacak hem de Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) kapsamındaki karbon azaltım hedeflerine katkı sağlayacak.

        "POZİTİF AYRIŞMAK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TEKNOLOJİDE ÖNCÜ OLMALIYIZ"

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar, gelecek hedeflerine doğru ilerlerken sürdürülebilirliği kutup yıldızı olarak kodladıklarının altını çizerken, “Sürdürülebilirlik, bugünkü ekonomi düzeninin en önemli unsuru. Özellikle bizim sektörümüzde, pozitif ayrışmanın, farklılaşmanın, paydaşlara değer yaratmanın yolu sürdürülebilirlik ve teknolojide öncü olmaktan geçiyor. Önemli olan sadece üretmek değil, bunu sorumlu şekilde yapmak” ifadelerini kullandı.

        Çimsa'nın her tesisinin ayrı bir hikayesi olduğunun altını çizen Umut Zenar, “Mersin Fabrikamız gri çimento, beyaz çimento ve CAC üretimi yapabilen dünyadaki tek fabrika. Bu açıdan üretim teknolojisiyle bugün dünya yapı malzemeleri literatürüne geçmiş bir tesis. Diğer yandan Bunol Fabrikamız, testlerini tamamladığımız hidrojen teknolojisiyle beyaz çimentoda alternatif yakıt oranını yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarabilecek bir yetkinliğe sahip olacak. Bir yapı malzemeleri kampüsü olarak tanımlayabileceğimiz Mannok, çimento, çimento bazlı ürünler ve yalıtım malzemelerinin yanı sıra geri dönüştürülmüş plastik ambalaj üretimi alanındaki tecrübesiyle, Birleşik Krallık'taki süpermarketlerin ve sektördeki büyük gıda işleme şirketlerinin lider tedarikçisi konumunda. Dolayısıyla, her bir tesisimizin bir hikayesi var. Tüm bu yatırımlarla, Eskişehir Fabrikamız için de güzel bir sürdürülebilirlik hikayesi yazıyoruz. Eskişehir'i Türkiye'nin en yüksek yenilenebilir enerji oranlı çimento fabrikası haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.

        "SANAYİNİN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE İŞ BİRLİKLERİ EN GÜÇLÜ İTİCİ GÜÇLERDEN BİRİ"

        Enerji dönüşümünün ancak güçlü iş birlikleriyle hız kazanabileceğini vurgulayan Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, "Sanayinin rekabet gücünü artırırken sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmesi için enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve inovatif teknolojilerin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Çimsa ile hayata geçirdiğimiz bu proje, sanayide sürdürülebilirlik hedeflerinin güçlü iş birlikleriyle somut sonuçlara dönüşebileceğinin önemli bir göstergesi. Biz de Enerjisa Enerji olarak İşimin Enerjisi markamızla müşterilerimizin yalnızca enerji tüketen değil, aynı zamanda kendi enerjisini daha verimli yöneten ve üreten yapılara dönüşmesini sağlayan uçtan uca çözümler sunuyoruz. Atık ısının yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla hem kaynakların daha verimli kullanılmasına hem de karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilir bir kalkınma için 'Amaçlar için Ortaklıklar' ilkesini önemsiyor, farklı sektörlerde hayata geçirdiğimiz iş birlikleriyle Türkiye'nin enerji dönüşümünü hızlandırmaya devam ediyoruz." dedi.

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