Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.458,10 %1,24
        DOLAR 47,5119 %0,11
        EURO 54,8195 %0,08
        GRAM ALTIN 6.175,37 %-1,31
        FAİZ 42,05 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 87,99 %-2,27
        BITCOIN 63.049,00 %0,24
        GBP/TRY 64,0875 %0,16
        EUR/USD 1,1527 %-0,01
        BRENT 87,93 %1,21
        ÇEYREK ALTIN 10.096,73 %-1,31
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Japon çip üreticisi Kioxia net kârını 46'ya katladı

        Japon çip üreticisi Kioxia net kârını 46'ya katladı

        Japon çip üreticisi Kioxia Holdings Corp. nisan-haziran çeyreğinde net karını 46 kat artırarak 842,17 milyar yene (5,3 milyar dolar) çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 14:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çip devi net kârını 46'ya katladı

        Tokyo merkezli Japon şirket, nisan-haziran bilançolarını duyurdu.

        Bilançolara göre şirket, yılın ikinci çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine kıyasla 46 kat artarak 842,17 milyar yene yükseltti.

        Söz konusu artışta, veri merkezleri için güçlü bellek çipi satışları ile yapay zeka sektörü dolayısıyla artan çip talebinin etkisi oldu.

        Satış gelirlerini de 5 kattan fazla artırarak 1,77 trilyon yene (11,2 milyar dolar) çıkaran şirket, işletme karını ise 28 kat artışla 1,27 trilyon yene (8 milyar dolar) yükseltti.

        Bilgisayarlar, akıllı telefonlar dahil dijital cihazlara yönelik bellek çipi üreten Kioxia, Nisan 2026-Mart 2027'yi kapsayan tüm 2026 mali yılı beklentilerini ise duyurmadı.

        Kioxia Baş Finans Direktörü Yoshihiko Kawamura, gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Çip) Pazarın büyümesinin erken aşamada olduğuna ve talebin artacağına inanıyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çocuğu yerden yere vurarak darp etti: O anlar kameraya yansıdı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde şüpheli, markete sığınan çocuklardan birini feci şekilde darp ederek yerde yere vurdu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken çocuğun hastaneye kaldırıldığı, şüphelinin ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındığı öğrenildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        OpenAI soruşturmasını genişletti
        OpenAI soruşturmasını genişletti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Genç Türk şefin Berlin Filarmoni başarısı
        Genç Türk şefin Berlin Filarmoni başarısı
        Saldırganları durdurmaya çalışırken öldü
        Saldırganları durdurmaya çalışırken öldü
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        ABD ile İran arasında gerilim artıyor!
        ABD ile İran arasında gerilim artıyor!
        İspanya ile AB arasında gerilim
        İspanya ile AB arasında gerilim
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İzlerken nefesiniz kesilecek!
        İzlerken nefesiniz kesilecek!
        Dev satın alma tamamlandı
        Dev satın alma tamamlandı
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!