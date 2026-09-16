COP31 Başkanı Murat Kurum Cenevre’de iklim krizi mesajları verdi

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cenevre’de düzenlenen Dünya Meteoroloji Örgütü Bilgilendirme Toplantısı’nda iklim krizi ve afetlere karşı erken uyarı sistemlerinin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurum, küresel iklim sisteminin dengesiz bir dönemden geçtiğini belirterek sıcaklık artışları, kuraklık riski, buzulların erimesi ve aşırı hava olaylarının insan hayatını doğrudan etkilediğini ifade etti.

Türkiye’de de sıcaklıkların yükseldiğini ve yağış düzenlerinin değiştiğini söyleyen Kurum, aşırı hava olaylarının daha sık yaşandığına dikkat çekti. Türkiye’nin yağışlarda tarihinin en değişken dönemlerinden birini yaşadığını belirtti.

REKLAM

Erken uyarı sistemlerinin afetlerde can kayıplarını azaltmada önemli rol oynadığını vurgulayan Kurum, doğru gözlem, tahmin ve zamanında uyarının küresel ölçekte temel insani güvenlik unsurlarından biri olduğunu söyledi.

COP31 Başkanlığı olarak Dünya Meteoroloji Örgütü’nün “Herkes İçin Erken Uyarı Girişimi”ni desteklediklerini belirten Kurum, bilimsel verilerin afet hazırlığı, tarım, su yönetimi ve şehir planlamasında daha etkin kullanılmasının gerektiğini ifade etti.

Kurum ayrıca iklim kriziyle mücadelede artık uygulama ve sonuç odaklı hareket edilmesi gerektiğini belirterek, COP31 sürecinde finansman, teknoloji ve kapasite engellerinin aşılmasına yönelik çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.