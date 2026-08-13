DeepMind’da güç dengeleri değişiyor, Gemini’nin geleceği yeniden şekilleniyor

Yapay zeka alanında küresel rekabet, teknoloji devlerini sürekli yeni stratejiler geliştirmeye zorluyor. OpenAI’nin ChatGPT ile başlattığı dalga ve Anthropic’in Claude Mythos modeliyle hızla öne çıkması, Google’ı kendi yapay zeka vizyonunu yeniden kurgulamaya itti. Şirketin uzun yıllardır bilimsel araştırma odaklı yapay zeka laboratuvarı olan DeepMind, artık Gemini modelinin ticari başarısı için yeniden yapılandırılıyor. Bu dönüşümün arkasında Google’ın kurucu ortağı Sergey Brin’in doğrudan etkisi ve CEO Sundar Pichai’nin ticari baskıları bulunuyor. Brin, çalışanlara “Gemini’ye odaklanın” çağrısı yaparken, şirketin iç dengeleri köklü biçimde değişiyor. Liderlik koltuğuna Koray Kavukcuoglu’nun oturması, Gemini’nin geleceğini belirleyecek en kritik adım olarak görülüyor. Ancak bu değişim, DeepMind’in bağımsız araştırma kültürünün erozyona uğradığına dair tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Google’ın kurucu ortağı Sergey Brin, resmi bir unvanı olmamasına rağmen Gemini’nin gelişim sürecine doğrudan müdahil oldu. Brin, özellikle “recursive self-improvement” yani yapay zekanın kendi kendini geliştirme kapasitesine odaklanılması gerektiğini vurguladı. Bu yönlendirme, şirketin kaynaklarını Gemini’nin belirli alanlarına kaydırmasına yol açtı.

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GEMINI’DE PERFORMANS SORUNLARI VE GECİKMELER

Google, Gemini 3 ile geçen yıl rakiplerini kısa süreliğine yakalasa da, kodlama gibi kritik alanlarda performans sorunları nedeniyle yeni sürüm iki ay ertelendi. Bu gecikmeler, şirketin bürokratik yapısı ve kaynak dağılımındaki anlaşmazlıklarla ilişkilendiriliyor.

DEEPMIND’IN ÖZERKLİĞİ AZALIYOR

Demis Hassabis’in başkanlık rolüne geçmesiyle birlikte DeepMind’in özerkliği daha da zayıfladı. Birçok ekip doğrudan Google’ın kurumsal yapısına bağlanırken, Gemini dışındaki araştırma projelerinin geleceği belirsizleşti. Bu durum, çalışanlar arasında endişe yaratıyor.

KORAY KAVUKÇUOĞLU YÜKSELİŞİ

Türkiye kökenli bilim insanı Koray Kavukçuoğlu, Google’ın “Chief AI Architect” unvanıyla Gemini’nin tüm stratejisini yöneten isim haline geldi. Londra’dan Mountain View’a taşınan Kavukcuoglu, ticari odaklı yaklaşımıyla Google Cloud ve diğer ürünlerde Gemini’nin entegrasyonunu hızlandırıyor.

Liderlik değişimi sonrası Google’ın hisseleri %4 değer kaybetti. Şirket içindeki toplantılarda çalışanlara “günlük işleyişin değişmeyeceği” mesajı verilse de, DeepMind’in bağımsız araştırma kültürünün erozyona uğradığına dair kaygılar sürüyor.

KORAY KAVUKÇUOĞLU KİMDİR?

Türkiye doğumlu bilgisayar bilimci Koray Kavukçuoğlu, ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunu. Daha sonra New York Üniversitesi’nde bilgisayar bilimleri alanında doktora yaptı ve derin öğrenmenin öncülerinden Yann LeCun ile çalıştı. Kariyerine Roketsan ve NEC Labs America’da başlayan Kavukçuoğlu, 2012’de DeepMind’e katıldı. Burada DQN, WaveNet ve AlphaGo gibi çığır açıcı projelerde yer aldı. 2024’te DeepMind CTO’su, 2025’te Google’ın ilk Chief AI Architect’i oldu. 2026’da ise DeepMind’in Senior Vice President görevine yükselerek Gemini’nin tüm stratejisini yöneten isim haline geldi. Ticari odaklı yaklaşımıyla Google Cloud ve diğer ürünlerde Gemini’nin entegrasyonunu hızlandırıyor.

YAPAY ZEKA YARIŞINDA YENİ DENGE

Google, video üretimi gibi bazı alanlarda hâlâ öncü olduğunu savunsa da, Anthropic ve OpenAI’nin hızlı hamleleri karşısında Gemini’nin geleceği kritik önem taşıyor. Kavukcuoglu’nun liderliğinde şirketin ticari çıkarları önceleyen yeni stratejisi, yapay zeka yarışında dengeleri yeniden şekillendirebilir.