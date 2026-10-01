Devran Bülbül: “Gaziantep’te şehir otelciliğine yönelik model sunacağız”

RAMS Global’in gayrimenkul geliştirme faaliyetleri ile Marriott International’ın otelcilik markalarını bir araya getiren iş birlikleri, yeni yatırımlarla devam ediyor.

Kazakistan ve Kırgızistan’daki projelerle devam eden iş birliğini Türkiye’ye taşıyan iki şirket, İstanbul ve Gaziantep’te yeni projeler hayata geçirmek için imza attı. Ankara ve Bodrum’da da yeni otel projeleri için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül ile Marriott International Hotel Development, CEE & CIS Başkan Yardımcısı Ivan Kiseev arasında imzalanan anlaşma ile RAMS City Haliç ve RAMS City Gaziantep projeleri içerisinde iki farklı Marriott markası yer alacak.

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HALİÇ'TE UZUN SÜRELİ KONAKLAMAYA YÖNELİK YENİ OTEL MODELİ

RAMS City Haliç’te 100 odalı Apartments by Marriott Bonvoy, RAMS City Gaziantep’te ise 110 odalı Sheraton Hotel Gaziantep hizmet verecek. Böylece iki projede toplam 210 odalı Marriott markalı konaklama tesisi misafirleriyle buluşacak. RAMS, projelerde hem yatırımcı hem de franchise olarak yer alacak.

İş birliğine ilişkin düzenlenen imza töreninde konuşan RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Marriott International ile farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiğimiz iş birliklerine Türkiye’de yeni projeler eklemekten mutluluk duyuyoruz. Global otelcilik tecrübesini RAMS Global’in yenilikçi gayrimenkul vizyonuyla buluşturarak Türkiye’ye değer katacak projelere imza atıyoruz.

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RAMS City Haliç ve RAMS City Gaziantep içerisinde yer alacak iki farklı Marriott markası, projelerimizin yaşam, konaklama ve sosyal alanları bir araya getiren yapısını güçlendirecek.

Haliç’te Apartments by Marriott Bonvoy ile uzun süreli konaklama ihtiyacına, Gaziantep’te ise Sheraton markasıyla iş dünyası, turizm ve etkinlik odaklı şehir otelciliğine yönelik iki farklı model sunacağız. Yine Ankara ve Bodrum’da hayata geçirilmesi planlanan yeni otel yatırımlarına yönelik de görüşmelerimiz sürüyor.”

Marriott International Hotel Development, CEE & CIS Başkan Yardımcısı Ivan Kiseev ise iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

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“RAMS Global ile Kazakistan ve Kırgızistan’da başlayan iş birliğimizi, Türkiye’de yeni projelerde güçlendirerek devam ettirmekten memnuniyet duyuyoruz. Apartments by Marriott Bonvoy ve Sheraton markalarımızın RAMS City Haliç ve RAMS City Gaziantep projelerinde yer alması, farklı misafir ihtiyaçlarına yönelik iki ayrı konaklama deneyimini Türkiye’ye kazandıracak. RAMS ile devam eden iş birliğimizin önümüzdeki dönemde yeni projelerle gelişmesini hedefliyoruz.”

GAZİANTEP'TE 5 YILDIZLI ŞEHİR OTELİ PLANI

RAMS City Haliç içerisinde yer alacak Apartments by Marriott Bonvoy, daire tipi konaklama birimleri ve otel hizmetlerini bir araya getiren, özellikle uzun süreli konaklamalara yönelik bir konsept sunacak.

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Misafirlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak kurgulanan tesiste gym, lounge ve grab&go hizmetlerinin yanı sıra RAMS City Haliç projesi içerisinde yer alan restoran ve kafelere erişim imkânı da bulunacak. Böylece konaklama deneyimi, RAMS City Haliç’in sunduğu günlük yaşam ve sosyal olanaklarla bütünleşecek.

RAMS City Gaziantep projesinde yer alacak 110 odalı Sheraton Hotel Gaziantep ise 5 yıldızlı şehir oteli konseptiyle hizmet verecek.

Otelin; iş dünyası, turizm, toplantı ve etkinlikler başta olmak üzere farklı amaçlarla Gaziantep’i ziyaret eden misafirlere ev sahipliği yapması planlanıyor.

Sheraton Hotel Gaziantep, uluslararası bir otel markasının standartlarını RAMS City Gaziantep projesinin sunduğu yaşam ve ticari olanaklarla bir araya getirecek. Otelin Gaziantep’in iş ve turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.