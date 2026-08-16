Disney ve Square Enix’ten “Kingdom Hearts 4” sürprizi

Disney ve Square Enix’in uzun yıllara dayanan ortaklığı, oyun dünyasında ender görülen bir başarı hikâyesine dönüştü. Final Fantasy evreninin karanlık tonlarıyla Disney karakterlerinin masalsı dünyasını birleştiren Kingdom Hearts, 2002’deki ilk oyundan bu yana milyonlarca oyuncuyu kendine bağladı. Serinin 25. yıldönümü kutlamaları, D23 sahnesinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Sora’nın hikâyesi kaldığı yerden devam ederken, hayranlar hem nostaljik anlara hem de tamamen yeni mekaniklere tanıklık etti. Etkinlikte paylaşılan bilgiler, oyunun sadece bir devam niteliği taşımadığını, aynı zamanda serinin formülünü genişletme iddiasında olduğunu net biçimde ortaya koydu.

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D23’TE 25. YIL KUTLAMASI VE GENİŞLETİLMİŞ FRAGMAN

Disney’in Anaheim’deki fan etkinliği D23’te düzenlenen panelde, Kingdom Hearts 4 için dört dakikalık yeni bir fragman gösterildi. Cuma günü paylaşılan 90 saniyelik görüntülerin üzerine inşa edilen bu uzun versiyon, Donald, Goofy, Kral Mickey ve Hades gibi tanıdık yüzleri yeniden bir araya getirdi. Orijinal Kingdom Hearts karakterleri ve farklı dünyalardan kısa kesitler de fragmanda yer aldı. Panelin sürpriz konuğu, serinin yaratıcısı Tetsuya Nomura oldu. Nomura, Disney yapımlarını seçerken oynanış sinerjisine öncelik verdiklerini belirterek Coco dünyasının bu açıdan en uygun tercih olduğunu vurguladı.

COCO DÜNYASI VE YENİ OYUN MEKANİKLERİ

Kingdom Hearts 4, Sora’nın üçüncü oyundaki olayların ardından Quadratum’da sıkışmasıyla açılıyor. Pixar’ın Coco filminden esinlenen yeni dünya, ölüler diyarına uzanan hikâyesiyle dikkat çekiyor. Nomura’nın ifadesiyle bu dünya, hem hikâye hem de oynanış açısından güçlü bir uyum sunuyor. Panelde ayrıca ilk kez Paper Mickey Mouse dünyası detaylandırıldı. Mickey’nin hikâye kitabı tarzı bir ortamda oynanabilir karakter haline geldiği bu bölümde oyuncular duvar çatlaklarından geçebilecek, uçağa dönüşebilecek ve bulmacalar çözebilecek. Bu yaklaşım, serinin klasik macera formatından belirgin bir sapma olarak öne çıkıyor.

MALEFICENT’İN DÖNÜŞÜ VE SERİNİN GELECEĞİ

Uyuyan Güzel’in ikonik kötü karakteri Maleficent’in Kingdom Hearts 4’te önemli bir rol üstleneceği de paneli izleyenlere müjdelendi. Disney Games ve Dijital Eğlence Kıdemli Başkan Yardımcısı Sean Shoptaw’ın strateji raporunda belirttiği üzere Kingdom Hearts, Disney’in perakende satışlarda 1 milyar doları aşan dokuz oyunundan biri. İlk oyun 2002’de PlayStation 2 için yayımlanmıştı. Nomura’nın yönetmenliğinde başlayan Square Enix-Disney iş birliği, çeyrek asırdır devam ediyor.

ANİME UYARLAMASI YOLDA

Cuma günü yapılan duyuruya göre Kingdom Hearts, Disney Channel ve Disney+ için orijinal bir anime dizisine uyarlanacak. Henüz isim ve yayın tarihi açıklanmasa da Nomura, cumartesi günkü panelde projenin geliştirilmesinde yoğun şekilde yer aldığını belirtti. Bu adım, oyun serisinin sinema ve televizyon alanındaki etkisini daha da genişletecek. Kingdom Hearts 4, 2027’de oyuncularla buluşmaya hazırlanırken, hem nostalji hem de yenilik arayan hayranlar için iddialı bir devam vaat ediyor. D23 paneli, serinin gelecek yıllardaki yönünü net biçimde ortaya koydu.