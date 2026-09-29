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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomik güven 3 yılın zirvesinde

        Ekonomik güven 3 yılın zirvesinde

        Ekonomik güven endeksi, Eylül ayında yüzde 0,7 artışla 101,3 değerine yükseldi. Böylece ekonomik güven yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 10:16 Güncelleme:
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        Ekonomik güven 3 yılın zirvesinde

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında yüzde 0,7 artarak 101,3 oldu. Böylece endeks Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

        Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise kötümserliği gösteriyor.

        TÜKETİCİ GÜVENİ YÜZDE 1,3 ARTTI

        Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,3 artarak 91,9 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Ağustos ayında 90,8 seviyesindeydi.

        Reel kesim güven endeksi ise yüzde 0,1 artışla 102,5'e yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksi 111,9 ile değişim göstermedi.

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        PERAKENDE TİCARETTE ARTIŞ

        Perakende ticaret sektörü güven endeksi Eylül ayında yüzde 1,1 artarak 111,3 oldu. Endeks Ağustos ayında 110,1 seviyesindeydi.

        İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,2 gerileyerek 83,0 değerini aldı. Ağustos ayında bu endeks 83,1 seviyesindeydi.

        Böylece Eylül ayında tüketici, reel kesim ve perakende ticaret güveninde artış görülürken, hizmet sektöründe değişim olmadı, inşaat sektöründe ise sınırlı düşüş yaşandı.

        Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerden oluşuyor. TÜİK'in bir sonraki ekonomik güven endeksi bültenini 30 Ekim 2026'da yayımlaması bekleniyor.

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        #Ekonomik güven endeksi
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