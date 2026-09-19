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        Haberler Ekonomi Enerji Elektrikli araçlarda ağustos şarj verileri açıklandı

        Elektrikli araçlarda ağustos şarj verileri açıklandı

        Ağustosta Türkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonlarında 97 bin 469 megavatsaat elektrik tüketilirken, şarj noktalarının sayısı 48 bin 649'a ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 11:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Elektrikli araçlarda şarj rekoru

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılanmaya göre, ağustosta ülke genelinde faaliyet gösteren şarj ağı işletmecilerinin istasyonlarında toplam 97 bin 469 megavatsaat elektrik tüketimi oldu.

        Geçen ay 3 milyon 527 bin 70 şarjlık işlem gerçekleştirilirken, şarj başına ortalama elektrik tüketimi 27,63 kilovatsaat oldu. Ağustosta toplam şarj süresi ise 3 milyon 650 bin 668 saate ulaştı.

        EN YÜKSEK TÜKETİM 16.00-17.00 SAATLERİNDE

        Geçen aya ilişkin verilerin sürekliliği, elektrikli araçların şarj edilmesinde ve yüksek tüketim 16.00-17.00 saatleri arasında yaşandı. O kişinin tüketimi 6 bin 496 megavatsaat oldu. Saatlik bazda en yüksek tüketimde 17.00-18.00 saatlerinde 6 bin 487 megavatsaatle ikinci sırada yer alırken, onu 18.00-19.00 saatlerinde 6 bin 435 megavatsaatle tüketim izledi.

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        Böylece 16.00-19.00 saatlerinde toplam 19 bin 419 megavatsaat elektrik tüketildi. Günün en düşük tüketimi ise 04.00-05.00 arasında 922 megavatsaat olarak gerçekleşti.

        Günlük tüketim kayıtlarında ise hafta sonu ortaya çıktı. Ağustosta cumartesi günü 17 bin 535 megavatsaat, pazar günü ise 17 bin 280 megavatsaat elektrik tüketildi. Haftanın en yüksek günlük tüketimi pazartesi günü 14 bin 995 megavatsaatle, en düşük günlük tüketim ise 11 bin 64 megavatsaatle salı günü gerçekleşti.

        ŞARJ NOKTALARININ SAYISI 48 BİN 649'A ULAŞTI

        Elektrikli araç şarjındaki büyüme devam ediyor. Türkiye genelinde şarj noktası 48 bin 649'a ulaştı. Bu noktalaran 21 bin 116'sı DC (hızlı), 27 bin 533'ü ise AC (yavaş) niteliğindedir. Özellikle DC şarj noktalarındaki artış, elektrikli araç kullanıcılarının daha kısa sürede şarj hizmetinden yararlanmasını sağlıyor.

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        Ağustosta gerçekleşen toplam elektrik tüketiminin 60 bin 621 megavatsaatlik kısmı, yüzde 62,20'sine karşılık gelecek şekilde YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonlarında gerçekleşti. Söz konusu istasyonlarda tüketilen elektrik enerjisinin tamamının kesilmesi enerji kaynaklarından üretilir.

        Elektrikli araç şarj hizmeti verimliliği tüketim verilerinin saatlik, günlük ve aylık bazda kaydedildiğiyle şarjın kullanımı ile ilgili daha ayrıntılı bir veri seti oluşturulmuş olduğu belirtilmiş, EPDK tarafından şarj hizmeti piyasasına ilişkin düzenleme ve denetim faaliyetleri kapsamında, elektrikli araçların kullanıcı verilerinin cevap verir yeterli ve dayanıklı şarjların yapıldığına yönelik olarak aktarıldığı aktarıldı.

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        Türkiye çapındaki şarj istasyonlarının kullanım konumları, soketli, şarj tipleri ve özellikleri, değişkenlik seçenekleri, ödeme seçenekleri ve fiyat bilgileri EPDK tarafından şarj@TR mobil uygulaması üzerinden uzaktan takip edilebiliyor.

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        #ELEKTRİKLİ ARAÇ
        #epdk
        #şarj
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