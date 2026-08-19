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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Figofinans'tan tahvil ihracı

        Figofinans'tan tahvil ihracı

        Figofinans, e ilk tahvil ihracını gerçekleştirdi. 75 milyon TL tutarındaki 6 ay vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olan ihraçtan sağlanan kaynağın, şirketin büyüme hedeflerinin finansmanında kullanılacağı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 12:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Figofinans'tan tahvil ihracı

        KOBİ’lerin finansmana erişimini hızlandırmak amacıyla kurulan ve yüzde 100 Figopara iştiraki Figofinans yeni bir finansman adımını hayata geçirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre 75 milyon TL tutarında gerçekleşen ilk tahvil ihracıyla birlikte sermaye piyasalarından da finansman sağlayan şirket, kaynak yapısını çeşitlendirerek büyüme planlarını desteklemeyi hedefliyor.

        Nitelikli yatırımcılara yönelik 6 ay vadeli olarak gerçekleştirilen tahvil ihracı, değişken faizli ve TL REF + 4,75 ek getiri yapısına sahip. İhraçta yatırımcıya üç ayda bir kupon ödemesi yapılacak.

        Şirketin ilk tahvil ihracına yönelik değerlendirmede bulunan Figofinans Yönetim Kurulu Başkanı Koray Bahar, ilk tahvil ihracının şirketin büyüme yolculuğunda önemli bir adım olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Figofinans, 2026’nın ilk yedi ayında KOBİ’lere 8,4 milyar TL finansman sağlayarak büyüme ivmesini sürdürdü. Şirketin toplam plasmanı 2026 yılı ilk 6 ayında, 2025 yılına oranla yaklaşık 12 kat artış gösterdi. KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıran çözümlerimizi büyütmek üzere sermaye piyasası araçlarından da faydalanarak finansman yapımızı çeşitlendiriyoruz. İlk tahvil ihracımız, Figofinans açısından sermaye piyasalarına attığımız önemli bir adım. Önümüzdeki dönemde tahvil ihraçlarına devam ederek, daha fazla KOBİ için hızlı ve teknoloji odaklı finansman çözümleri sunacağız.”

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        #Figofinans
        #tahvil
        #girişim
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