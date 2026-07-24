Tasarım G - Rubio & del Amo ve Cruz más Cruz:



Banknotun merkezinden izleyiciye ilgi çekici bir bakış sunuluyor. Bu bakış, kültürel kimliğimizi şekillendirenler ile Avrupa'yı düşüncenin ön saflarında bir yer haline getiren bizler arasında bir öneriyi, bir fikri ve bir diyaloğu özetliyor ve bu figürlerin ruhunu günlük hayatımızda canlı tutuyor. Baskın, tutarlı ve tanınabilir bir renk, tüm yapıyı bir arada tutan bir yapı içinde ortak bir doku sağlayan doğrusal bir desenle buluşuyor. Banknotları yatay olarak çevirdiğimizde, her biri bir harften esinlenilmiş dört dikey blok görüyoruz: "E", "U", "R" ve "O".