İşte Avrupa Merkez Bankası yeni banknot tasarımları
Avrupa Merkez Bankası Perşembe günü yeni banknot tasarımlarının listesini açıkladı. 'Avrupa kültürü' ve 'Nehirler ve kuşlar' temaları etrafında şekillenen ve kısa listeye kalan 10 tasarım kamuoyunun oylamasına sunuldu
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Perşembe günü yeni banknot tasarımlarının kısa listesini açıkladı.
'Avrupa kültürü' ve 'Nehirler ve kuşlar' temaları etrafında şekillenen ve kısa listeye kalan 10 tasarım, kamuoyunun oylamasına sunuldu. AB ülkesi vatandaşları, geri bildirimlerini iletmek için 21 Eylül'e kadar süreye sahip olacak.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde konuya yönelik açıklamasında "Banknotlar bir ödeme aracından daha fazlası; Avrupa'nın en somut ifadelerinden biridir. Güzelliği ve anlamı birleştiren tasarımlar sayesinde, ortak kimliğimizi güçlendirecekler" dedi.
Tasarım A - Studio Joost Grootens
Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada tasarımın açıklaması şu şekilde yer alıyor:
Bu tasarım, kültürün nasıl oluştuğuna dair bir düşünceyi yansıtıyor. Portrelerde öne çıkarılan gözler; gözlem yapmayı, hissetmeyi ve düşünmeyi simgelerken, ağız ise ifade etmeyi, diyaloğu ve fikir alışverişini temsil ediyor. Böylece portreler yalnızca bireyleri değil, insanların ortak kültür üretme kapasitesini de anlatıyor. Banknotların arka yüzünde ise farklı yaşlardan ve geçmişlerden insanların bir araya geldiği çağdaş kültür mekanları yer alıyor. Ön ve arka yüz birlikte, bireysel algıyla toplumsal etkileşim arasında bağ kurarak kültürü yaşayan ve paylaşılan bir süreç olarak anlatıyor.
Tasarım B - PunktFormStrich
Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada tasarımın açıklaması şu şekilde yer alıyor:
Bu tasarım, Avrupa'nın ortak kültürel mirasını, güçlü renkler ve sade bir görsel dille yansıtıyor. Her banknot, belirli bir kuş türünü yaşam alanıyla ilişkilendirerek, biyoçeşitliliği Avrupa manzaralarıyla bağlantılandırıyor. Yatay çubuk yapılar, her kuşun kendine özgü sesini görsel bir forma dönüştürürken, dikey bir ölçek uçuş hızını göstererek bilgilerin sezgisel olarak okunmasını sağlıyor. Ön yüzdeki kısa veriler, türü daha da bağlamlandırıyor. Arka yüzdeki AB binaları ve Avrupa haritası, doğal ortamlar ile ortak kültürel kimlik arasında bir bağlantı kuruyor.
Tasarım C - Neue Gestaltung GmbH:
Tasarım basit bir hikaye anlatıyor: Avrupa ortak bir kültürel alandır. Her banknot, baskın rengi ve kendine özgü merkezi motifiyle anında tanınabilir; her biri, yaşamı ve çalışmalarıyla yüzyıllar boyunca Avrupalıları birbirine bağlayan bir kişiliği tasvir eder. Arka yüzünde, uzun zamandır gezginlere yol gösteren takımyıldızlarla hafifçe kaplanmış bir Avrupa haritası, banknotun temsil ettiği kültürel alanın günümüzdeki bir sahnesiyle (sahne sanatları, müzik, okullar, kütüphaneler, müzeler ve meydanlar) bir araya getirilmiştir. İnsanlar, vatandaşların kendilerini onlarda tanıyabilmeleri için belirli özellikler olmadan resmedilmiştir.
Tasarım D - Rudy Guedj ve François Girard-Meunier:
Bu tasarım, kültürün günlük yaşamın doğal bir parçası olduğunu anlatıyor. Ön yüzde Avrupa'nın önemli kültürel kişilikleri sade ve güçlü bir biçimde sunulurken, arka yüzde insanların kültürel etkinliklerde buluştuğu canlı sahneler yer alıyor. Böylece kültür yalnızca geçmişin mirası değil, bugün de insanların birlikte deneyimlediği ortak bir yaşam alanı olarak gösteriliyor.
Tasarım E - Myrsini Vardopoulou:
Bu tasarım, Avrupa kültürünün çeşitliliğini ve kapsayıcılığını ön plana çıkarıyor. Tarihe damga vurmuş isimlerin portreleri ile farklı kuşaklardan insanların kültürel faaliyetlere katıldığı sahneler bir araya getirilerek kültürün geçmiş ile gelecek arasında köprü kurduğu vurgulanıyor.
Tasarım F - Jan Robert Dünnweller:
Bu tasarım, AB'nin resmi sloganı olan 'Çeşitlilikte Birlik'i görselleştirmeyi amaçlamaktadır. Avrupa, ikonik Avrupalı figürlerin portreleriyle temsil edilen zengin bir ortak kültürel tarih ve mirasla birleşmiştir. Ortak değerler ve aidiyet duygusuyla birleşmiş olup, kültürel kimliklerin çeşitliliğiyle güçlenmiştir. Bu çeşitlilik, bir araya gelerek yeni bir bütün oluşturan ve bu farklı unsurları birleştiren çok sayıda form ve doku aracılığıyla bir kolajda görselleştirilmiştir. Kolaj, bu fikirlerin somut tezahürleri olarak elle çizilmiş portreler ve ortak kültürel alanların tasvirleri için bir arka plan oluşturmaktadır.
Tasarım G - Rubio & del Amo ve Cruz más Cruz:
Banknotun merkezinden izleyiciye ilgi çekici bir bakış sunuluyor. Bu bakış, kültürel kimliğimizi şekillendirenler ile Avrupa'yı düşüncenin ön saflarında bir yer haline getiren bizler arasında bir öneriyi, bir fikri ve bir diyaloğu özetliyor ve bu figürlerin ruhunu günlük hayatımızda canlı tutuyor. Baskın, tutarlı ve tanınabilir bir renk, tüm yapıyı bir arada tutan bir yapı içinde ortak bir doku sağlayan doğrusal bir desenle buluşuyor. Banknotları yatay olarak çevirdiğimizde, her biri bir harften esinlenilmiş dört dikey blok görüyoruz: "E", "U", "R" ve "O".
Tasarım H - Goppel-Toperngpong:
Su hayatın temelidir, çevremizi ve banknotlarda tasvir edilen zengin Avrupa kuş yaşamının yaşam alanlarını şekillendirir. Ayrıca su, denge veya tutarlılık gibi birçok özelliğe sahip olabilir. Bu nitelikleri AB kurumları için benzetme olarak kullanmak, işlevlerine dair güven ve anlayış yaratır. Bir damla önemsiz görünebilir, ancak yüzyıllar boyunca bir akarsu dağ sıralarını şekillendirecek kadar güçlüdür. Bir kişi önemsiz görünebilir, ancak ortak bir amaçla birleşmiş milyonlarca insan dirençli ve güçlüdür. Bu açıdan bakıldığında, su AB için uygun bir benzetmedir.
Tasarım I - Isabelle Daëron:
Bir kuşun kanat çırpışından nehirlerin akışına kadar, hareket bu önerinin özünde yer alıyor. Hem AB'nin dinamizmini hem de topraklarından geçen somut ve soyut akışları somutlaştırmayı amaçlıyor. Gerçek bir haberci olarak kuş – ön yüzünde tek başına, arka yüzünde ise grup halinde – toplumlarımız ve doğa arasındaki diyaloğu ve karşılıklı bağımlılığı simgeliyor. Bir nehrin kaynağından okyanusa kadar, kuşun uçuşu, biri keçeli kalemle elle çizilmiş, diğeri vektör tabanlı iki desenin iç içe geçmesiyle geçtiği manzarayı ortaya koyuyor ve çeşitlilik yoluyla uyumu somutlaştırıyor.
Tasarım J - Ville Tietäväinen:
Bu euro banknot serisi, Avrupa nehirlerinin dağlardaki kaynaklardan doğuşundan denize karışmasına kadar uzanan görsel bir öykü anlatıyor. Ana karakterler, doğal yaşam alanlarındaki Avrupa kuşlarıdır. Banknotun değeri ne kadar yüksekse, görüntüler denize o kadar yaklaşıyor. Güvenlik folyolarının her biri, ilgili kuşla birlikte bir nehrin bir aşamasını gösteriyor ve banknot serisinin anlatı konseptini tanıtan bir bilgi grafiği görevi görüyor. Banknotların arka yüzlerindeki AB binaları bile, ön yüzlerindeki belirli kuşların kanatlarıyla bütünleşiyor.