Gayrimenkulde üçlü stratejik iş birliği

Azimut Portföy, Mesa ve Quvars Invest, gayrimenkul yatırımlarının finansmanından arazi geliştirmeye, proje yapılandırmasından uygulamaya kadar uzanan süreçleri tek bir yapı altında toplayan bir iş birliğine imza attı. Anlaşma, Feriye Sarayı'nda düzenlenen bir törenle duyuruldu.

İş birliği, Azimut Portföy'ün fon ve yatırım yönetimi deneyimini, Mesa'nın gayrimenkul geliştirme ve uygulama birikimini, Quvars Invest'in ise arazi geliştirme ve yatırım fırsatlarını yapılandırma alanındaki uzmanlığını bir araya getiriyor. Üç şirket, arazi sahipleri, yatırımcılar, fon yöneticileri ve proje geliştiricileri aynı yapı içinde buluşturmayı amaçlıyor.

YÜKSEK FAİZ ORTAMINDA UZUN VADELİ YATIRIM VURGUSU

İş birliği kapsamında nitelikli arazilerin belirlenmesi, yatırım potansiyellerinin analizi, fonlara uygun yatırım yapılarının oluşturulması ve projelerin hayata geçirilmesi ortak bir strateji doğrultusunda ele alınacak. Azimut Portföy, kaynak oluşturma ve yatırım yönetimi tarafını üstlenecek.

REKLAM

Azimut Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Salar, "Gayrimenkul, Türkiye'nin en önemli yatırım alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Gayrimenkul piyasasının doğru fiyatlama, doğru değerleme ve doğru pazarlama ile sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde büyüyebilmesi; doğru varlıkların profesyonel yatırım yönetimiyle buluşturulması, süreçlerin şeffaf ve denetlenebilir bir yapıda yürütülmesi büyük önem taşıyor. Mesa ve Quvars Invest ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde fon yönetimi, arazi geliştirme ve proje üretme yetkinliklerini aynı ekosistem içerisinde bir araya getiriyoruz. Azimut Portföy son bir yılda Gayrimenkul Fonu'nu yatırımcılarla buluşturdu. 500'ü aşkın yatırımcının katıldığı bu iki fon ile 100 milyon ABD dolarına yaklaşan bir gayrimenkul yatırımı büyüklüğüne ulaşıyoruz. Azimut'un fon oluşturma ve yatırım yönetme kapasitesini ülkemizin marka olmuş gayrimenkul proje geliştiricilerinin vizyonuyla birleştirerek, milyar dolar seviyesine ulaşabilecek, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş birliğine dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Salar, gayrimenkul yatırım fonlarının uzun vadeli bir yatırım perspektifiyle kurgulandığını belirterek yatırımcılardan beklentilerinin üzerinde talep gördüklerini söyledi. Mevcut yüksek faiz ortamının kısa vadede tüm yatırım araçları üzerinde baskı oluşturduğunu, ancak fonların sağladığı kaynak yapısının doğru zamanda nitelikli varlıklara yatırım yapma imkânı sunduğunu aktardı. Faizlerin kalıcı olarak bu seviyelerde kalmayacağını, kredi koşullarının normalleşmesiyle bugün yapılan yatırımların değer artışı sağlayabileceğini kaydetti.

BOYSANOĞLU: KONUT TALEBİ VAR, FİNANSMAN MEKANİZMASI GÜÇLENMELİ

Mesa, iş birliği kapsamında yapım sürecinin yanı sıra yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, ürün ve konsept stratejilerinin oluşturulması, mimari ve mühendislik süreçleri, uygulama, kalite yönetimi ve teslim aşamalarında rol alacak.

REKLAM

Mesa Holding CEO'su Mert Boysanoğlu, "Gayrimenkul sektörünün geleceğinde yalnızca güçlü finansman modelleri değil; doğru proje geliştirme yaklaşımı, doğru ürün stratejisi ve güçlü proje geliştirme kabiliyeti belirleyici olacak. Bu nedenle farklı uzmanlıkların aynı vizyon etrafında buluştuğu iş birliklerinin sektör adına önemli bir değer oluşturacağına inanıyoruz. Mesa olarak 57 yılı aşkın süredir edindiğimiz proje geliştirme, mühendislik, uygulama ve kalite yönetimi deneyimini bu yapıya taşıyoruz. Yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinden başlayarak ürün geliştirme, tasarım, mühendislik, uygulama ve teslim süreçlerinin tamamında aktif sorumluluk üstleneceğiz. Çünkü başarılı bir gayrimenkul projesi; yalnızca finansal kaynakla değil, doğru ürünün, doğru lokasyonun ve güçlü uygulama disiplininin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Bu iş birliğiyle oluşturulan platformun, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veren, sürdürülebilir ve yüksek katma değer üreten projelerin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Riva'da hayata geçirilmesi planlanan Riva Senior Living projesi de bu yaklaşım doğrultusunda geliştirilen ilk örneklerden biri olacak" dedi.

Boysanoğlu, sektörde yaşanan durumun "kriz" olarak değil, finansmana erişimde yaşanan zorlukların yol açtığı bir daralma olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Konut talebinin sürdüğünü söyleyen Boysanoğlu, "Bugün finansman imkanları daha erişilebilir olsa satış rakamları çok daha yüksek seviyelere ulaşabilir. Talep var, önemli olan bu talebi karşılayacak finansman mekanizmasının oluşması" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de ev sahipliği oranının son yıllarda gerilemesine karşın konut ihtiyacının devam ettiğini, özellikle eski ve depreme dayanıksız konut stokunun yenilenmesi ihtiyacının sektörü destekleyen dinamiklerden biri olduğunu ifade etti. Boysanoğlu ayrıca konut üretiminde arsa maliyetlerinin önemli bir sorun olduğuna dikkat çekerek, şehir merkezlerinde arsa payının toplam proje maliyetinin yüzde 50-60'ına kadar çıktığını, bunun erişilebilir konut üretimini zorlaştırdığını belirtti.

REKLAM

YATIRIM FIRSATLARI KURUMSAL PROJELERE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Quvars Invest, iş birliği kapsamında arazi geliştirme, yatırım fırsatlarının belirlenmesi, fizibilite ve değerleme süreçlerinin yönetilmesi, proje geliştirme stratejilerinin hazırlanması ve fonlara uygun yatırım modellerinin oluşturulmasından sorumlu olacak. Değerlendirmede yalnızca mevcut arazi değeri değil; lokasyon, imar yapısı, bölgesel gelişim dinamikleri, kullanıcı ihtiyaçları ve yatırım potansiyeli de dikkate alınacak.

Quvars Invest Yönetim Kurulu Başkanı Murat Döker, "Bir arazinin gerçek değeri yalnızca bugünkü piyasa fiyatıyla değil, doğru stratejiyle nasıl bir projeye ve kalıcı ekonomik değere dönüştürülebileceğiyle belirleniyor. Quvars Invest olarak yatırım potansiyeli taşıyan arazileri belirliyor, geliştirme senaryolarını oluşturuyor ve bu fırsatları yatırıma uygun yapılara dönüştürüyoruz. Azimut Portföy'ün yatırım yönetimi birikimi ve Mesa'nın proje geliştirme deneyimiyle birlikte, araziden projeye uzanan bütün süreci bu iş birliği içerisinde yönetebileceğiz. Bu iş birliğinin Türkiye'de arazi geliştirme alanının daha kurumsal, şeffaf ve sürdürülebilir bir zeminde ilerlemesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Salar, oluşturulan yapının fon yönetimi, arazi geliştirme ve proje üretimindeki uzmanlıkları tek çatı altında topladığını belirterek, "Biz portföy yönetiminde uzmanız. Mesa ve Quvars Invest ise gayrimenkul geliştirme tarafında güçlü bir deneyime sahip. Bu ortaklık, her kurumun kendi uzmanlığını aynı hedef doğrultusunda bir araya getiriyor" ifadelerini kullandı.

REKLAM

RİVA SENIOR LIVING PROJESİ

İş birliğinin ilk uygulamalarından biri, Mesa tarafından Riva'da hayata geçirilmesi planlanan Riva Senior Living projesi olacak. Proje, bağımsız yaşam alanlarını sağlık, güvenlik, sosyal hayat, kişiye özel hizmetler ve aktif yaşam olanaklarıyla aynı model içinde bir araya getirmeyi amaçlıyor.

"ALTERNATİF FİNANSMAN MODELLERİNİN ÖNEMİ ARTTI"

İş birliği, 40 milyon ABD doları büyüklüğünde bir başlangıç ölçeğiyle hayata geçirildi. Taraflar, orta vadede bunun milyar dolarlık bir arazi ve gayrimenkul geliştirme ekosistemine dönüşmesini hedefliyor.

Boysanoğlu, son dönemde kira piyasasında yaşanan gelişmeler nedeniyle gayrimenkulde amortisman sürelerinin kısaldığına dikkat çekerek, faizlerin gerilemeye başlamasıyla birlikte konut fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareket görülebileceğini belirtti. Türkiye'de proje finansmanı konusunda geliştiricilerin yeterli desteğe ulaşamadığını, bu nedenle alternatif finansman modellerinin öneminin arttığını söyledi.

İş birliği, öncelikli olarak Türkiye'de ölçeklenebilir bir yatırım modeli oluşturmayı hedefliyor. Salar, Azimut Grubu'nun beş kıtada faaliyet gösterdiğini, yaklaşık 180 milyar dolar büyüklüğünde varlık yönettiğini ve 3 milyona yakın yatırımcıya hizmet verdiğini belirterek, bu uluslararası deneyimin Türkiye'de geliştirilecek projelerin küresel yatırımcılarla buluşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Boysanoğlu ise yurt dışı hedeflerine ilişkin olarak, önceliğin Türkiye'deki yatırımcı ve kullanıcılar olmaya devam edeceğini, ilerleyen dönemde uygun ortaklık modelleriyle uluslararası pazarlarda da benzer yatırım yapılarının hayata geçirilebileceğini belirtti.