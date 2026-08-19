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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Geçen yıl kuraklık vurmuştu... Bu yıl yüzde 50 artış bekleniyor

        Geçen yıl kuraklık vurmuştu... Bu yıl yüzde 50 artış bekleniyor

        Kuraklık nedeniyle geçen yıl 6 milyon tona gerileyen arpa üretiminin, bu yıl olumlu iklim koşullarının da etkisiyle yüzde 50 artışla 9 milyon tona çıkacağı öngörülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 15:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bu yıl yüzde 50 artış bekleniyor

        Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı analiz raporuna göre, arpanın, temel yem kaynaklarından biri olması nedeniyle hayvansal üretimin devamlılığı açısından stratejik önemi bulunuyor.

        Hayvan yemi dışında gıda sanayisinde de kullanılan arpanın, dünyada 2025-2026 sezonunda yaklaşık 44,4 milyon hektar alanda 154,2 milyon ton üretildiği tahmin ediliyor.

        Türkiye'de geçen yıl kuraklığın etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 25,9 düşüşle 6 milyon ton arpa üretildi. Bu dönemde, arpa ekim alanları da dekar başına ortalama verim de geriledi.

        Türkiye'de geçen yıl arpa ekim alanları il bazında sıralandığında, 3,1 milyon dekar ile Konya ilk sırada yer aldı. Konya'yı yaklaşık 2,5 milyon dekar arpa ekim alanına sahip Ankara takip etti.

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        Bitkisel üretim tahminleri doğrultusunda, bu yıl arpa üretiminin geçen yıla göre yüzde 50 artış göstererek 9 milyon ton olacağı öngörülüyor.

        Bu artış beklentisinde, 2025-2026 üretim sezonunda görülen elverişli iklim koşulları etkili oldu. Bu sezon arpa üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde de aşırı sıcaklık olayları görülmedi, yağışlar da normalin ve bir önceki yılın üzerinde gerçekleşti.

        Sahadan yapılan gözlemlerde de bitkilerin sağlıklı gelişim gösterdiği belirlendi.

        Bu gözlemler ve elverişli iklim koşullarıyla, 2026 yılı için arpa üretiminde önemli artış potansiyeli olduğu değerlendiriliyor.

        Türkiye'de arpa tüketiminde yemlik kullanımın 2024-2025 döneminde yüzde 85,9 olduğu dikkate alındığında, arpa üretiminin desteklenmesi, yalnızca bitkisel üretimin korunmasına değil, aynı zamanda işletmelerde kaba ve kesif yem maliyetlerinin azaltılmasına da büyük katkı sağlıyor.

        Hububat alım fiyatları değerlendirildiğinde, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 2026 yılı için açıklanan arpa alım fiyatı geçen yıla kıyasla artış gösterdi. Bu fiyat, geçen yıl ton başına 11 bin lira olurken, bu yıl geçen yıla göre yaklaşık yüzde 15,9 artışla 12 bin 750 liraya çıktı.

        ARPA DESTEKLERİ

        Arpa, üretim planlanması kapsamında desteklenen ürünler arasında da yer alıyor. Arpaya "temel destek", "planlı üretim" ve "üretimi geliştirme" olmak üzere üç başlık altında destek veriliyor.

        Bakanlık tarafından arpa üreticilerine, yer altı su seviyelerinin yetersiz olduğu ve su kısıtı bulunduğu tespit edilen havzalarda ilave su kısıtı desteği veriliyor.

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