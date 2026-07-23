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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hedef Portföy KVK Fonu katılım arbitrajıyla öne çıkıyor

        Hedef Portföy KVK Fonu katılım arbitrajıyla öne çıkıyor

        Hedef Portföy tarafından yönetilen KVK (Katılım İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon), katılım finans ilkeleri ile algoritma destekli arbitraj yöntemlerini aynı çatı altında buluşturuyor. Türkiye'nin ilk katılım arbitraj fonu olma özelliğini taşıyan KVK, piyasalarda ortaya çıkan fiyat uyumsuzluklarını sistematik biçimde değerlendirerek, geleneksel katılım ürünlerini tamamlayan alternatif bir portföy çözümü sunmayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 14:58 Güncelleme:
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        Hedef Portföy KVK Fonu katılım arbitrajıyla öne çıkıyor

        KVK’nın yatırım yaklaşımı, farklı piyasalarda oluşan fiyatlama farklılıklarının istatistiksel modeller ve algoritma destekli sistemlerle izlenmesine dayanıyor. Fon portföyünde katılım finans ilke ve esaslarına uygun hisse senetleri ile uygun sermaye piyasası araçları değerlendiriliyor. Çoklu veri analizi ve kontrollü pozisyon yönetimiyle desteklenen strateji, piyasa yönüne bağımlılığı sınırlarken istikrarlı bir getiri profili oluşturmayı amaçlıyor. Bu yapı, katılım esaslarından ödün vermeden portföyünü çeşitlendirmek isteyen nitelikli yatırımcılara farklı bir seçenek sunuyor.

        BİR YIL VE ÜZERİ YATIRIMDA STOPAJ AVANTAJI

        Fon portföyünün asgari yüzde 51’inin katılım esaslarına uygun hisse senetlerinde tutulması, KVK’yı uzun vadeli yatırım açısından da öne çıkarıyor. Fonun bir yıl ve daha uzun süreyle elde tutulması halinde, mevzuatta belirlenen koşullar çerçevesinde yüzde 0 stopaj avantajından yararlanılabiliyor. Katılım finans ilkelerine uygun portföy yapısı ile disiplinli risk yönetimini bir araya getiren KVK, orta ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcılar için değer odaklı bir alternatif oluşturuyor.

        KURUMLAR VERGİSİ ERTELEME AVANTAJI

        KVK, portföyünün sürekli olarak en az %51’ini pay senetlerinde değerlendirmesi sayesinde kurumsal yatırımcılara önemli bir vergi erteleme avantajı da sunuyor. Fon katılma payları dönem sonlarında alış bedeliyle değerleniyor ve gerçekleşmemiş değer artışları satış tarihine kadar kurumlar vergisi matrahına dahil edilmiyor. Böylece kurumsal yatırımcılar, vergi yükünü kazancın realize edildiği döneme erteleyerek nakit akışlarını daha etkin yönetebiliyor.

        TEFAS ÜZERİNDEN NİTELİKLİ YATIRIMCILARA ERİŞİM

        Hedef Portföy’ün katılım finans ürünleri arasında yer alan KVK, TEFAS’ta işlem görüyor. Algoritma destekli arbitraj stratejisi, katılım esaslarına uygun yapısı ve kontrollü risk yaklaşımıyla fon, portföyüne farklı bir getiri kaynağı eklemek isteyen nitelikli yatırımcılar için yeni nesil bir yatırım alternatifi olarak konumlanıyor.

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