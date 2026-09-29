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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hopi’de Pazarlama Direktörlüğü görevine Nazlı Tandoğan atandı

        Hopi’de Pazarlama Direktörlüğü görevine Nazlı Tandoğan atandı

        Hopi'nin Pazarlama Direktörlüğü görevine Nazlı Tandoğan getirildi. Tandoğan, yeni görevinde şirketin pazarlama stratejilerine ve ekibine liderlik edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 10:24 Güncelleme:
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        Hopi'de pazarlama yönetimine yeni isim

        Hopi, pazarlama organizasyonunu deneyimli bir isimle güçlendirdi. Şirketin Pazarlama Direktörlüğü görevine Nazlı Tandoğan atandı. Tandoğan, yeni görevinde Hopi’nin pazarlama stratejilerine ve pazarlama ekibine liderlik edecek.

        NAZLI TANDOĞAN KİMDİR?

        Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Nazlı Tandoğan, Galatasaray Üniversitesi’nde Stratejik İletişim Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine Ericsson’da Proje Müdür Yardımcısı olarak başlayan Tandoğan, ardından Garanti Technology’de Kıdemli İş Analisti; Ülker’de ise Marka Müdürü ve Ticari Pazarlama Kategori Yöneticisi pozisyonlarında görev aldı.

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        Kariyerine Peyman’da Pazarlama Müdürü, L’Oréal’de Grup Ürün Müdürü, Hepsiburada’da Kıdemli Pazarlama Müdürü ve Eczacıbaşı Evital’de Pazarlama Direktörü olarak devam eden Tandoğan, son olarak Philips’te Dijital ve E-Ticaret Pazarlama Direktörü görevini yürüttü. Dijital pazarlama, e-ticaret ve marka yönetimi alanlarında 16 yılı aşkın deneyime sahip olan Tandoğan, bu birikimini Hopi’nin pazarlama çalışmalarına taşıyacak.

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