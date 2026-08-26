IGEXX 2026’da 2,75 trilyon dolarlık pazar İstanbul’da

Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) işbirliğiyle hayata geçirilecek IGEXX 2026, küresel e-ticaret ekosisteminin en önemli buluşmalarından biri olmaya aday. Zirve, 50’den fazla küresel ve bölgesel e-ticaret platformunu İstanbul’da Türk üretici, marka ve ihracatçılarla buluşturacak.

KÜRESEL E-TİCARETİN YÜZDE 40’I İSTANBUL’A GELİYOR

Zirveye katılacak 50 küresel pazaryerinin toplam hacmi 2,75 trilyon dolara ulaşırken, bu rakam küresel e-ticaretin yaklaşık yüzde 40’ına karşılık geliyor. Amazon, Alibaba, Walmart Marketplace, eBay, TikTok Shop, SHEIN, Tmall, JD.com, Coupang, Mercado Libre ve Noon gibi dünyanın önde gelen platformları etkinlikte yer alacak. Türk firmalarına yeni pazarlara açılma ve doğrudan iş bağlantıları kurma imkânı sunulacak.

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5 BİNİN ÜZERİNDE KATILIMCI, 28 PANEL VE YOĞUN B2B PROGRAMI

5.000’in üzerinde üst düzey katılımcının hedeflendiği zirvede 108 konuşmacı ve 28 panel yer alacak. İlk gün tamamen B2B görüşmelerine ayrılacak. Açılış, 4 Eylül’de Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleşecek. 4 ve 5 Eylül’de dört ayrı sahnede paneller, sunumlar ve çalıştaylar düzenlenecek.

YAPAY ZEKA, LOJİSTİK VE YENİ BÜYÜME MODELLERİ MASADA

“Beyond Borders – Sınırların Ötesinde” temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte yapay zekâ ajanlarının ticaretteki rolü, otonom alışveriş ve ödeme süreçleri, veri odaklı büyüme, akıllı lojistik, fintech çözümleri, sosyal ticaret ve çok kanallı perakende gibi konular ele alınacak. Ayrıca küresel pazarlarda güven, mevzuat uyumu ve dijital ekonominin enerji ihtiyacı da gündem maddeleri arasında bulunuyor.

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E-İHRACATTA HIZLI YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

TİM Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, e-ihracattaki büyümeye dikkat çekerek yıllık 10 bin doların üzerinde e-ihracat yapan tüzel firma sayısının 2022’de 8.132’den 2025’te yüzde 40,4 artışla 11.420’ye yükseldiğini belirtti. ETBİS verilerine göre e-ticaret hacmi 4,5 trilyon lirayı ve dolar bazında 115 milyar doları aşarken, dijital alanda faaliyet gösteren işletme sayısı 634 bini geçti. Tecdelioğlu, e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını orta vadede yüzde 10’a çıkarma hedefiyle “Made in Türkiye” imzasını dünyanın dört bir yanına ulaştıracaklarını vurguladı.

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IGEXX 2026, İstanbul’u küresel pazaryerleri, lojistik aktörleri ve yerli üreticilerin buluştuğu bir dijital ticaret merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor.