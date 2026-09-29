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        Haberler Ekonomi Teknoloji IMEI kayıt ücreti 70 bin liraya dayanacak

        IMEI kayıt ücreti 70 bin liraya dayanacak

        Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının halen 54 bin 258 lira olan IMEI kayıt harcının, beklenen yeniden değerleme oranı olan yaklaşık yüzde 28'lik artışın ardından yeni yılda 70 bin liraya dayanacak

        Kaynak
        anka
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 11:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        IMEI kayıt ücreti 70 bin liraya dayanacak

        Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, 2027 yılı başında çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretlere uygulanacak yeniden değerleme oranının, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE), eylül ve ekim aylarında sırasıyla yüzde 2 düzeyinde gerçekleşmesi durumunda yüzde 27,85 olacağına dikkati çekti. Yılmaz, bu oranın, 2026 için açıklanan yüzde 25,49’un üzerinde olacağını vurguladı.

        Yılmaz; emlak, çevre temizlik, özel iletişim ve motorlu taşıt gibi vergiler ile çeşitli harçların, araç muayene ücretlerinin, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve trafik cezalarının bu oranda zamlanacağını ifade etti. Yılmaz, yeniden değerleme oranının 3 Kasım’da belli olacağını, 2027 yılında da uygulanacağını hatırlattı.

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        Cumhurbaşkanı’nın, Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50’ye kadar azaltma ve artırma yetkisi bulunuyor.

        Cumhurbaşkanı’nın, indirim yetkisini kullanmaması durumunda yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt harcının da 2027 yılında yaklaşık yüzde 28 artırılması gündeme gelecek. Bu durumda kayıt harcı, 54 bin 258 liradan 69 bin 450 liraya çıkacak.

        Kayıt harcı, 2015 yılında 131 lira 50 kuruş düzeyinde bulunuyordu. Ekonomistlerin yaptığı hesaplama çerçevesinde yeniden değerleme oranında 2027 yılında yapılacak olası zamla 12 yılda 532 kat artmış olacak.

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        Yolcu beraberinde yurt dışından getirilen cep telefonları için uygulanan IMEI kayıt harcı, iç piyasayı korumak, vergi kayıplarını engellemek ve bütçeye gelir sağlamak amacıyla yürürlüğe konulmuştu.

        FİYAT AVANTAJI KALMAYACAK

        Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ANKA’nın sorusu üzerine, 2026 yılı için kayıt harcının 54 bin 258 lira olduğunu anımsatarak, “Yurt dışından telefon satın almanın fiyat avantajı büyük ölçüde azaldı. 2027 yılında tümüyle bu avantaj ortadan kalkabilir“ dedi.

        Öte yandan vatandaşların yoğun olarak tercih ettikleri de dahil çoğu marka, yurt dışından alınan cihazlar için Türkiye’de standart üretici garantisi sunmuyor. Cihazın uluslararası garantisi (Universal Warranty) olsa bile Türkiye’deki yetkili servisler ücretsiz onarım veya değişim yapmayabiliyor.

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        #IMEI
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