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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'daki havalimanları 'zamanında kalkış-varış' performansıyla Avrupa'nın zirvesinde

        İstanbul'daki havalimanları 'zamanında kalkış-varış' performansıyla Avrupa'nın zirvesinde

        İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları 'zamanında kalkış' performanslarıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk iki sırada yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 14:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'daki havalimanları Avrupa'nın zirvesinde

        İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları "zamanında kalkış" performanslarıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk iki sırada yer alırken, Türk Hava Yolları (THY) da Avrupa'daki en dakik hava yolu şirketi oldu.

        Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 13-19 Temmuz'a ilişkin "Avrupa Havacılık Ağı Performans Raporu" yayımlandı.

        İstanbul Havalimanı bu dönemde yüzde 81 zamanında kalkış performansıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise yüzde 78 zamanında kalkış performansıyla ikinci oldu.

        Raporda, THY, yüzde 85 zamanında varış oranıyla Avrupa'daki en büyük 20 havayolu şirketi arasında en dakik hava yolu olarak kayıtlara geçti.

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