Kamuda istihdam yılın ikinci çeyreğinde 5,4 milyonu aştı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, kamuda çalışan sayısı nisan-haziran döneminde 5 milyon 417 bin 126'yı buldu. Bu sayı geçen yılın ikinci çeyreğinde 5 milyon 289 bin 449 kişi olarak kayıtlara geçmişti. Böylece kamuda istihdam edilen kişi sayısı yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 127 bin 677 kişi artmış oldu.

Kamuda çalışan personelin 3 milyon 582 bin 25'inin kadrolu, 419 bin 801'inin sözleşmeli, 1 milyon 267 bin 501'inin sürekli işçi, 50 bin 418'inin geçici işçi, 97 bin 381'inin diğer kategorilerde olduğu görüldü.

Kamuda çalışan personelin alt dağılımı incelendiğinde, burada istihdam edilenlerin yüzde 67,9'una karşılık gelen 3 milyon 676 bin 689 kişinin genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde çalıştığı belirlendi. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde geçen yılın ikinci çeyreğinde 3 milyon 595 bin 888 kişi görev yapıyordu.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde, geçen yılın ikinci çeyreğinde 321 bin 348 kişi istihdam edilirken, bu yılın ikinci çeyreğinde sayı 3 bin 673 artışla 325 bin 21'e ulaştı.

Sosyal güvenlik kurumlarında çalışan sayısı söz konusu dönemde 363 kişi artarak 42 bin 500'e çıktı.

Aynı dönemde özel bütçeli diğer idarelerde çalışan sayısı 7 bin 626 kişi artışla 111 bin 792'ye, diğer kamu idarelerindeki personel sayısı da 146 kişi yükselişle 6 bin 385 oldu.

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerindeki personel sayısı geçen yıla göre 2 bin 407 artışla 174 bin 77'ye çıktı.

Belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam oranı aynı dönemde 31 bin 15 artışla 665 bin 163'ten 696 bin 178'e yükseldi.

İl özel idarelerinde 2025'in ikinci çeyreğinde 7 bin 991 kişi istihdam edilirken, bu yılın ikinci çeyreğinde sayı 169 kişi artışla 8 bin 160 oldu.