Kuantum pillerde tarihi adım: Batarya büyüdükçe şarj hızlanıyor

Kuantum pil, enerjiyi daha hızlı depolayıp kullanmayı amaçlayan yeni bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Geleneksel pillerden farklı olarak kuantum fiziğinin kurallarıyla çalışan bu pillerin en dikkat çekici özelliği, boyutu büyüdükçe daha hızlı şarj olabilmesi.

Normal şartlarda bir pilin boyutu büyüdükçe şarj süresi uzuyor. Örneğin bir dizüstü bilgisayarı şarj etmek birkaç saat sürerken, elektrikli bir aracın bataryasının dolması bütün geceyi bulabiliyor. Ancak atom ve atom altı parçacıkların yer aldığı çok küçük ölçekli dünyada farklı fizik kuralları işliyor. Avustralya'nın ulusal bilim kuruluşu CSIRO'da görev yapan kuantum bilimi araştırmacısı James Quach, kuantum mekaniğinin bu kuralı tamamen tersine çevirdiğini belirtiyor.

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Kuantum bilgisayarların teknoloji dünyasını değiştireceği düşünülürken, Quach kuantum pillerin de benzer bir devrim yaratabileceğini savunuyor. Bu doğrultuda çalışmalar yürüten Quach'ın ekibi, Mart 2026'da dünyanın ilk çalışan kuantum pil örneğini geliştirdiğini duyurdu.

CSIRO'nun açıklamasına göre geliştirilen bu sistem şarj olabiliyor, enerjiyi depolayabiliyor ve bu enerjiyi elektrik akımı olarak dışarı verebiliyor. Teknolojinin temel olarak çalıştığını gösteren deneysel bir "kavram kanıtlama" çalışması niteliğindeki bu prototip, henüz günlük kullanıma hazır değil. Bazı bilim insanları bu pillerin gelecekte sadece kuantum cihazlarına güç vereceğini düşünürken, bazıları ise cep telefonu gibi günlük aletlerde bile kullanılabileceğini ifade ediyor. Ancak teknolojinin gerçek hayattaki kullanılabilirliğine dair ciddi şüpheler de bulunuyor.

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200 YILLIK TEKNOLOJİYİ DEĞİŞTİREBİLİR

Şu an kullandığımız geleneksel piller, kimyasal reaksiyonlara dayanıyor ve cihaza güç sağlamak için 10 milyarı aşkın elektronu pilin içinde hareket ettiriyor. İtalya'daki Cenova Üniversitesi'nde fizik doçenti olan Dario Ferraro, teknolojideki büyük ilerlemelere rağmen modern pillerin hala 200 yıldan uzun süre önce araştırılmaya başlanan elektrokimyasal süreçlerle çalıştığına dikkat çekiyor.

Bu nedenle araştırmacılar, kimyasal reaksiyonlar yerine kuantum etkileriyle çalışan pillere yöneliyor. Kuantum mekaniğinde, birbirinden çok uzak parçacıkların bile birbirini etkilemesini sağlayan "kuantum dolanıklığı" ve zamanın geriye akması gibi alışılmışın dışında kavramlar yer alıyor. 2015 yılında yayımlanan bir araştırma, kuantum dolanıklığının pillerin geleneksel pillere kıyasla daha verimli şarj olup boşalmasını sağlayabileceğini ortaya koydu. Doç. Dr. Ferraro, buradaki asıl hedefin devasa miktarda enerji depolamak değil, enerjiyi daha hızlı ve kontrollü bir şekilde sağlamak olduğunu belirtiyor.

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SİSTEM BÜYÜDÜKÇE ŞARJ HIZLANIYOR

Quach, bu sistemi test etmek için "optik mikrokavite" adı verilen deneysel bir yöntem kullandı. İki küçük ayna, aralarında insan saçının kalınlığından yaklaşık bin kat daha ince olan 100 nanometrelik bir mesafe kalacak şekilde yerleştirildi. Bu küçük alan organik boya molekülleriyle dolduruldu ve sisteme lazer gönderildi.

Lazer sayesinde ışık ve moleküller birbirine güçlü bir şekilde bağlandı. Klasik fizikte her molekül birbirinden bağımsız olarak kendi hızında enerji emerken, kuantum etkileri devreye girdiğinde moleküller birbiriyle uyum içinde hareket etmeye başladı. Quach, moleküllerin birbirlerinin etkisini güçlendirdiğini ve sistemdeki molekül sayısı arttıkça enerji emme hızının da arttığını belirtiyor. "Süper emilim" adı verilen bu durum, pil büyüdükçe şarj hızının da yükselmesini sağlıyor.

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Quach'ın ilk pil örneği "femtosaniye" yani saniyenin katrilyonda biri kadar kısa bir sürede şarj oldu ve depoladığı enerjiyi nanosaniye (yaklaşık altı kat daha uzun) boyunca tuttu. 2022'de gösterilen bu özelliğin ardından, Mart 2026'da yayımlanan çalışmayla sistemden elektrik gücü sağlanabildiği de kanıtlandı.

ODA SICAKLIĞINDA ÇALIŞABİLME AVANTAJI

Kuantum pilleri üretmenin tek yolu optik mikrokavite değil; "süperiletken malzemeler" kullanılarak da bu piller geliştirilebiliyor. Ancak süperiletken tasarımlar eksi 150 derecenin altındaki kriyojenik (çok düşük) sıcaklıklara ihtiyaç duyuyor. Quach, bu dondurucu sıcaklıkların bir cep telefonuna güç sağlamak için kullanışlı olmadığını, kendi tasarımının ise oda sıcaklığında çalışabilmesiyle büyük bir avantaja sahip olduğunu vurguladı.

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Belfast Queen's University'den kuantum fizikçisi Mauro Paternostro da kuantum şarj avantajını kanıtlamak için optik mikrokavite yönteminin en iyi seçenek olduğunu belirtiyor. Ancak Paternostro'ya göre, enerjiyi sistemden kontrollü bir şekilde dışarı çıkarabilmek adına uzun vadede süperiletken tasarımlar daha kullanışlı olabilir.

HENÜZ TELEFONLARI ŞARJ EDECEK SEVİYEDE DEĞİL

Quach'ın son deneyi geleneksel pillerin yerini alabilecek kuantum piller için önemli bir adım olsa da, mevcut prototip yalnızca çok küçük miktarda (birkaç milyar elektron volt) enerjiyi nanosaniye kadar kısa bir süre tutabiliyor. Bu kapasite şu an için cep telefonu veya elektrikli araç çalıştırmak için yetersiz.

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CSIRO'nun da belirttiği gibi, sıradaki en önemli adım enerjinin depolandığı süreyi uzatmak. Quach, bu sorunu çözmek için süper hızlı şarj sağlayan kuantum bileşenleri ile enerjiyi daha uzun süre tutan klasik katmanları birleştirdiği "hibrit bir yapı" geliştirdiğini belirtiyor. Ayrıca kapasiteyi artırmak için çok sayıda mikroskobik kuantum pilini bir araya getirmeyi planlıyor. Ancak çevresel etkileşimlerin hassas kuantum etkilerini hızla bozabileceğini belirten Doç. Dr. Ferraro, bu sorun çözülmeden teknolojinin büyük ölçekte kullanılamayacağı konusunda uyarıyor.

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İLK HEDEF KUANTUM BİLGİSAYARLAR

Teknolojide ilerleme sağlanması halinde kuantum pillerin ilk olarak kuantum bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor. Gelecekte en güçlü süper bilgisayarlardan bile daha hızlı işlem yapması beklenen bu cihazlara, önümüzdeki birkaç yıl içinde kuantum pillerle güç sağlanabileceği düşünülüyor. Quach, bunun başarılmasıyla bilgisayarların tükettiği enerjinin azalacağını ve daha az hatayla daha hızlı çalışabileceklerini savunuyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR HAREKET HALİNDEYKEN ŞARJ EDİLEBİLİR Mİ?

Kuantum pillerin günlük cihazlara girip girmeyeceği konusu bilim dünyasını ikiye bölmüş durumda. Doç. Dr. Ferraro, kuantum pillerin günlük hayatta kullanılan cep telefonu veya otomobil gibi cihazlarda geleneksel pillerin yerini almasını olası bulmuyor ve teknolojinin doğal kullanım alanının kuantum ölçeği olduğunu ifade ediyor.

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Ancak James Quach, pilin lazerle şarj edilmesinin yepyeni kullanım alanları yaratabileceğine inanıyor. Araştırmacı, bu teknolojinin ileride elektrikli araçların hareket halindeyken şarj edilmesine olanak tanıyabileceğini, böylece sürücülerin yolda şarj için durmak zorunda kalmayabileceğini belirtiyor. Kuantum fizikçisi Paternostro ise şu anki en büyük meselenin enerjiyi kontrollü biçimde dışarı çıkarabilmek olduğunu ve bunu başaran kişinin kuantum piller alanındaki asıl atılımı gerçekleştireceğini söylüyor.