Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.806,80 %0,06
        DOLAR 47,7045 %0,14
        EURO 55,2305 %0,53
        GRAM ALTIN 6.672,67 %2,77
        FAİZ 41,17 %-0,87
        GÜMÜŞ GRAM 98,58 %4,64
        BITCOIN 65.236,00 %1,31
        GBP/TRY 64,4372 %0,39
        EUR/USD 1,1569 %0,38
        BRENT 81,90 %-0,72
        ÇEYREK ALTIN 10.910,56 %2,78
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Küresel gıda fiyatları 3,5 yılın zirvesinde

        Küresel gıda fiyatları 3,5 yılın zirvesinde

        Küresel gıda fiyatları jeopolitik risklerin yol açtığı tedarik zinciri aksaklıkları ve artan sıcaklıklar nedeniyle son 3,5 yılın zirvesine çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 15:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Küresel gıda fiyatları 3,5 yılın zirvesinde

        Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), uluslararası gıda fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği FAO Gıda Fiyat Endeksi temmuz verilerini açıkladı.

        Buna göre, küresel gıda fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,6 artışla temmuzda 131,1 puana yükseldi. Tahıl, şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artışlar, et ve süt ürünleri fiyatlarındaki kısmi gerilemeyle dengelense de küresel gıda fiyatları temmuzda 131,1 puanla Ocak 2023'ten beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

        Öte yandan, gıda fiyatları, Mart 2022'de görülen tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 18,2 altında seyrediyor.

        Tahıl Fiyat Endeksi temmuzda önceki aya göre yüzde 3,4 ve yıllık bazda yüzde 6,9 artışla 113,8 puan oldu. Küresel buğday fiyatları aylık bazda yüzde 5,8 ve yıllık bazda yüzde 9,9 yükseldi. Karadeniz'deki ihracat akışında kesintilerin sürmesi ve ihracat yapısına yönelik hasarlar nedeniyle artan arz endişeleri, fiyatlardaki yükselişi tetikledi.

        REKLAM

        Küresel mısır fiyatları da ABD'nin bazı bölgelerinde görülen sıcak ve kurak hava koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle temmuzda aylık bazda yüzde 3,6 arttı.

        Bitkisel Yağ Endeksi de aylık bazda yüzde 3,7 artışla 195,7 puan olurken Haziran 2022'den beri görülen en yüksek seviyeye çıktı. Palm ve soya yağı fiyatlarında devam eden artış, küresel bitkisel yağ fiyatlarının yüksek kalmasına neden oluyor.

        Şeker Fiyat Endeksi temmuzda önceki aya göre yüzde 5,6 artarak 95 puan oldu ancak fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 daha düşük kaldı. Aylık bazdaki yükseliş Avrupa Birliği'ndeki mahsul verimlerine yönelik uzun süreli sıcak ve kurak havanın olası etkileri ile Asya'daki başlıca üretici ülkelerdeki üretim beklentilerinde El Nino koşullarının etkili olabileceğine ilişkin endişelerden kaynaklandı.

        Et Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 2,8 düşüşle 127,7 puan olurken, yıllık bazda yüzde 0,8 arttı. Temmuzdaki düşüş, bu yıl et fiyatlarında görülen ilk aylık düşüş oldu.

        Süt Fiyat Endeksi temmuzda önceki aya göre yüzde 0,8 ve yıllık bazda yüzde 24,8 gerileyerek 116,2 puan oldu. Süt fiyatlarında nisandan beri görülen düşüş eğilimi temmuzda da devam etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Altında hızlı yükseliş
        Altında hızlı yükseliş
        Komisyon aşaması başladı
        Komisyon aşaması başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"