Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Enerji
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.284,42 %-1,67
        DOLAR 48,7779 %0,09
        EURO 56,0574 %0,03
        GRAM ALTIN 6.865,89 %0,94
        BITCOIN 81.238,00 %0,17
        FAİZ 40,11 %-1,23
        GÜMÜŞ GRAM 103,93 %1,69
        GBP/TRY 65,3752 %0,21
        EUR/USD 1,1486 %0,09
        BRENT PETROL 99,75 %-0,86
        ÇEYREK ALTIN 11.225,72 %0,94
        Haberler Ekonomi Enerji Küresel petrol ürünleri piyasasında arz sıkışıklığı derinleşiyor

        Küresel petrol ürünleri piyasasında arz sıkışıklığı derinleşiyor

        ABD/İsrail-İran ve Rusya-Ukrayna savaşları kaynaklı rafineri faaliyetlerindeki kayıplar, mevsimsel petrol talebi ve sınırlı yedek kapasite, küresel petrol ürünleri piyasasındaki arz sıkışıklığını derinleştiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 11:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol piyasasında arz sıkışıklığı derinleşiyor

        Uluslararası Enerji Ajansına göre, küresel rafineri işleme hacmi ağustosta önceki aya göre günlük 960 bin varil artarak 81,4 milyon varile seviyesine çıksa da geçen yılın aynı ayına göre 4,2 milyon varil düşük kaldı.

        Aylık artışta ABD'deki ham petrol işleme hacminin 7 yılın en yüksek seviyesine çıkması ve Çin'deki toparlanma etkili oldu. Çin'de iç talebin güçlenmesi ve kısıtlamaların gevşetilmesiyle petrol ürünü ihracatı da 2,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

        Ancak Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'daki rafineri faaliyetlerinin yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre günlük yaklaşık 1,2 milyon varil, Orta Doğu'daki rafineri faaliyetlerinin de bölgedeki gerilim nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon varil daha düşük gerçekleşmesi bekleniyor.

        REKLAM

        Rafineri faaliyetlerindeki kayıplar, petrol ürünleri ticaretinde de belirginleşiyor. Geçen ay Rusya ve Körfez ülkelerinin toplam net dizel ve gaz yağı ihracatı şubat ayına kıyasla günlük 1,6 milyon varil geriledi. Bu iki bölge, savaş öncesinde şubatta küresel deniz yoluyla dizel ve gaz yağı ticaretinin yaklaşık yüzde 45'ini karşılıyordu.

        Diğer bölgelerdeki rafineriler, yüksek ürün fiyatları ve güçlü rafineri marjlarının etkisiyle ham petrol işleme miktarlarını artırarak söz konusu kayıpların bir bölümünü telafi ederken, özellikle OECD ülkelerinde rafineri kullanım oranlarının yüksek seyretmesi ve yaklaşan mevsimsel bakımlar, küresel rafineri sisteminin olası yeni arz kesintilerini ilave üretimle telafi etme kapasitesini sınırlıyor.

        REKLAM

        Bu nedenle küresel rafineri işleme hacminin bu yıl geçen yıla göre günlük 2,6 milyon varil azalarak ortalama 81,5 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Küresel rafineri sistemindeki kapasite kısıtlarının petrol ürünleri piyasasındaki arz sıkışıklığı üzerindeki baskıyı artıracağı öngörülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Küresel petrol ürünleri
        #Uluslararası Enerji Ajansı
        #enerji
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Kozinoğlu soruşturmasında eski 2 savcı tutuklandı
        Kozinoğlu soruşturmasında eski 2 savcı tutuklandı
        Türkiye-İtalya ticaretinde hedef 40 milyar dolar
        Türkiye-İtalya ticaretinde hedef 40 milyar dolar
        Süper Lig'de dev randevu!
        Süper Lig'de dev randevu!
        50 santimlik iple boğmuş... Pantolon giyme cinayeti!
        50 santimlik iple boğmuş... Pantolon giyme cinayeti!
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Çocuğa sigorta emeklilikte avantaj mı?
        Çocuğa sigorta emeklilikte avantaj mı?
        ABD'de felçli hastaların iletişim kurmasını sağlayan yeni bir sistem geliştirildi
        ABD'de felçli hastaların iletişim kurmasını sağlayan yeni bir sistem geliştirildi
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!
        Trump: Danimarka ile anlaştık
        Trump: Danimarka ile anlaştık
        Miras davasında 'tehdit' iddiası
        Miras davasında 'tehdit' iddiası
        Nuh'un Gemisi araştırmasında dikkat çeken keşif
        Nuh'un Gemisi araştırmasında dikkat çeken keşif
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        Ablası, otizmli kardeşini 4. kattan atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Ablası, otizmli kardeşini 4. kattan atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Menajeriyle evlendi
        Menajeriyle evlendi
        Bozayıya kedi muamelesi! Elleriyle pide verdi...
        Bozayıya kedi muamelesi! Elleriyle pide verdi...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        6 ayda zirveden hızla çakılanlar
        6 ayda zirveden hızla çakılanlar