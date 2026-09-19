Küresel petrol ürünleri piyasasında arz sıkışıklığı derinleşiyor

Uluslararası Enerji Ajansına göre, küresel rafineri işleme hacmi ağustosta önceki aya göre günlük 960 bin varil artarak 81,4 milyon varile seviyesine çıksa da geçen yılın aynı ayına göre 4,2 milyon varil düşük kaldı.

Aylık artışta ABD'deki ham petrol işleme hacminin 7 yılın en yüksek seviyesine çıkması ve Çin'deki toparlanma etkili oldu. Çin'de iç talebin güçlenmesi ve kısıtlamaların gevşetilmesiyle petrol ürünü ihracatı da 2,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Ancak Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'daki rafineri faaliyetlerinin yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre günlük yaklaşık 1,2 milyon varil, Orta Doğu'daki rafineri faaliyetlerinin de bölgedeki gerilim nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon varil daha düşük gerçekleşmesi bekleniyor.

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Rafineri faaliyetlerindeki kayıplar, petrol ürünleri ticaretinde de belirginleşiyor. Geçen ay Rusya ve Körfez ülkelerinin toplam net dizel ve gaz yağı ihracatı şubat ayına kıyasla günlük 1,6 milyon varil geriledi. Bu iki bölge, savaş öncesinde şubatta küresel deniz yoluyla dizel ve gaz yağı ticaretinin yaklaşık yüzde 45'ini karşılıyordu.

Diğer bölgelerdeki rafineriler, yüksek ürün fiyatları ve güçlü rafineri marjlarının etkisiyle ham petrol işleme miktarlarını artırarak söz konusu kayıpların bir bölümünü telafi ederken, özellikle OECD ülkelerinde rafineri kullanım oranlarının yüksek seyretmesi ve yaklaşan mevsimsel bakımlar, küresel rafineri sisteminin olası yeni arz kesintilerini ilave üretimle telafi etme kapasitesini sınırlıyor.

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Bu nedenle küresel rafineri işleme hacminin bu yıl geçen yıla göre günlük 2,6 milyon varil azalarak ortalama 81,5 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Küresel rafineri sistemindeki kapasite kısıtlarının petrol ürünleri piyasasındaki arz sıkışıklığı üzerindeki baskıyı artıracağı öngörülüyor.