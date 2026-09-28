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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Malatya Havalimanı'nda yeni terminal açıldı

        Malatya Havalimanı'nda yeni terminal açıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın bugün hizmete açıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, İstanbul'dan Malatya'ya gelen uçağın saat 07.45'te yeni terminalin ilk yolcularını getirdiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 11:58 Güncelleme:
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        Malatya Havalimanı'nda yeni terminal açıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası’na ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “Yeni terminal binamız, bugün saat 07.45’te İstanbul’dan Malatya’ya gelen uçağın yolcularını karşıladı. İstanbul’a dönüş uçağı ise bugün saat 08.30’da havalandı.” ifadelerini kullandı.

        Uraloğlu, Malatya Havalimanı’nda yolcu ve uçak trafiğinin yıllar içerisinde önemli ölçüde arttığına dikkati çekerek, “2003 yılında 89 bin 645 olan yıllık yolcu sayısı, yüzde 848 artışla 2025 yılında 849 bin 957’ye ulaştı. Uçak trafiği ise aynı dönemde bin 96’dan yüzde 433 artışla 5 bin 843’e yükseldi.” açıklamasında bulundu.

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        Artan yolcu trafiğine cevap verecek yeni terminal binasını inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, “26 bin 765 metrekarelik yeni terminal binamızı Malatya’ya kazandırdık. Böylece havalimanımızın yıllık 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesini 2 milyon 500 bine yükselttik.” dedi.

        YOLCU ALANLARI GENİŞLEDİ

        Yeni terminal binasında yolculara daha geniş ve modern alanlarda hizmet verileceğini belirten Uraloğlu, “Yeni terminalimizde bin 786 metrekarelik check-in salonu, bin 417 metrekarelik iç hatlar giden yolcu salonu ve 614 metrekarelik dış hatlar giden yolcu salonu bulunuyor.” dedi.

        Uraloğlu, “İç hatlar gelen yolcu salonumuz 852 metrekare, dış hatlar gelen yolcu salonumuz 971 metrekare, karşılayıcılar holümüz ise 815 metrekare alana sahip. Yolcu işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi için terminalimizde 18 check-in bankosu ile giden ve gelen yolcular için altışar pasaport bankosu hizmet verecek.” ifadelerini kullandı.

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        Yeni terminalde VIP ve CIP alanlarına da yer verdiklerini kaydeden Uraloğlu, “Bin 813 metrekarelik VIP alanı ile bin 19 metrekarelik CIP alanını yolcularımızın hizmetine sunuyoruz.” açıklamasında bulundu.

        Havalimanının hava tarafı ve otopark imkânlarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, “102 bin 927 metrekarelik apronumuzda 13 uçak park alanı bulunuyor. Ayrıca 498 araç kapasiteli otoparkımızla yolcularımıza hizmet vereceğiz.” dedi.

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