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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mardin TEKNOFEST'te 30 finalist takım ve 410 öğrenci teknoloji için yarıştı

        Mardin TEKNOFEST'te 30 finalist takım ve 410 öğrenci teknoloji için yarıştı

        TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Mardin'de düzenlenen İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması sona erdi. ASELSAN yürütücülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda 30 finalist takım ve 410 üniversite öğrencisi mücadele etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 22:23 Güncelleme:
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        TEKNOFEST İKA Yarışması tamamlandı

        Mardin’de TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması, kapanış töreniyle tamamlandı.

        ASELSAN yürütücülüğünde ve Mardin Valiliği himayelerinde Artuklu Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen yarışmaya, 30 finalist takım ve 410 üniversite öğrencisi katıldı.

        Yarışmanın tamamlanmasının ardından düzenlenen kapanış törenine; Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve çok sayıda davetli katıldı.

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        "GEÇMİŞİN MİRASINI GELECEĞİN TEKNOLOJİSİYLE BULUŞTURUYORUZ"

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, yarışmada sergilenen çalışmaların geçmiş ile gelecek arasında önemli bir köprü oluşturduğunu söyledi.

        Akkoyun, El-Cezeri’nin bilimsel mirasının bugün gençlerin geliştirdiği yapay zekâ, sensör teknolojileri, otonom sistemler ve ileri mühendislik uygulamalarıyla yeniden hayat bulduğunu belirtti.

        TEKNOFEST’in gençlere kendi teknolojisini üretme ve geliştirme özgüveni kazandırdığını ifade eden Akkoyun, yarışmaya katılan öğrencilerin günler boyunca araştırdığını, tasarladığını, kodladığını ve insansız kara araçlarını ortaya çıkardığını söyledi.

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        "TEKNOFEST KAYBEDENİ OLMAYAN BİR BAŞARI HİKAYESİ"

        ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise TEKNOFEST’in artık küresel ölçekte ilgi gören bir organizasyona dönüştüğünü ifade etti.

        Akyol, yarışmaların yalnızca derece elde etmekten ibaret olmadığını belirterek, "Burada kazananlar var ancak kaybedenler yok. Teknolojiyi geliştirmek, takım olmak, problem çözmek ve 'Ben de yapabilirim' demeyi öğrenmek var" dedi.

        TEKNOFEST’in özgüveni yüksek nesiller yetiştirmeye katkı sağladığını söyleyen Akyol, organizasyonu her yıl daha da büyütmeye devam edeceklerini belirtti.

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        ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

        Kapanış töreninde Gazi Üniversitesi TEKNOMER Kara Muhafız takımına "En İyi Takım Ruhu Ödülü", Konya Teknik Üniversitesi RACLAB ROVER takımına ise "En İyi Tasarım Ödülü" verildi.

        Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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        #mardin
        #TEKNOFEST
        #haberler
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