Microsoft'tan yapay zekaya yeni kurallar

ESKİ ANTROPIC ÇALIŞANINDAN 2030 UYARISI

Çarşamba günü eski bir Anthropic çalışanı, yapay zekanın 2030 yılına kadar insanlığın yok olmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Eski Anthropic çalışanı Jacob Coxon, Anthropic ve daha önce çalıştığı OpenAI’nin yapay zekanın oluşturduğu tehdide yönelik tepkileri görmezden geldiğini veya yanlış yönettiğini düşündüğü için işinden ayrıldığını söyledi. Amodei, eski çalışanın görüşlerinin sorulması üzerine Coxon ile birçok konuda aynı fikirde olduğunu ifade etti. Yapay zekanın kontrolden çıkma ihtimali bulunduğunu ancak bu ihtimalin çok yüksek olmadığını belirtti. Amodei, CNN'e yaptığı açıklamada ise yapay zeka konusunda “kötümser” olmadığını ve bu teknolojinin güvenli şekilde geliştirilebileceğini düşündüğünü söyledi.