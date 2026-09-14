Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Yapay Zeka
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.235,83 %-1,60
        DOLAR 48,6217 %0,21
        EURO 56,2500 %-0,16
        GRAM ALTIN 6.745,53 %-0,58
        BITCOIN 78.799,00 %1,92
        FAİZ 40,28 %0,98
        GÜMÜŞ GRAM 99,74 %-0,92
        GBP/TRY 65,7293 %0,02
        EUR/USD 1,1560 %-0,34
        BRENT PETROL 102,89 %1,12
        ÇEYREK ALTIN 11.034,47 %-0,53
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Microsoft'tan yapay zekaya yeni kurallar

        Microsoft'tan yapay zekaya yeni kurallar

        ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, yapay zeka güvenliğine ilişkin tartışmalar yoğunlaşırken gelecekte geliştireceği yapay zeka modellerinin davranışlarına sınırlar getirecek kurallar taslağı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 18:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yapay zekaya yeni kurallar

        Microsoft'un "Hümanist Yapay Zeka Davranış Kuralları" başlığıyla yayımladığı taslağa göre, şirketin yapay zeka modellerinin güvenli şekilde ve insan kontrolü altında kalması hedefleniyor.

        Taslak, yapay zeka modellerinin insan kontrolünü aşmaması ve insanlığa tabi kalarak anlamlı bir gözetim altında çalışmasını öngörüyor.

        Yapay zekada ‘fren’ ittifakı
        Yapay zekada ‘fren’ ittifakı Haberi Görüntüle

        Modellerin, silah üretimine ilişkin taleplere yardımcı olmaması, tehlikeli maddelerin temin edilmesini kolaylaştırmaması ve şiddet içeren ya da cinsel açıdan açık içerikler üretmemesi hedefleniyor.

        REKLAM

        Microsoft, kamuoyuyla paylaştığı taslak ile ilgili altı hafta boyunca görüş alacak. Yıl sonunda revize edilmesi planlanan taslak, 2027'den itibaren şirketin yapay zeka modellerinin geliştirilmesine rehberlik edecek.

        Microsoft'un taslağı, ABD'li yapay zeka şirketleri Anthropic'in Üst Yöneticisi Dario Amodei ve OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman'ın yapay zekanın güvenliğini sağlamak amacıyla modellerin geliştirilme hızının kontrollü biçimde yavaşlatılması yönündeki çağrılarının ardından geldi.

        ESKİ ANTROPIC ÇALIŞANINDAN 2030 UYARISI

        Çarşamba günü eski bir Anthropic çalışanı, yapay zekanın 2030 yılına kadar insanlığın yok olmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Eski Anthropic çalışanı Jacob Coxon, Anthropic ve daha önce çalıştığı OpenAI’nin yapay zekanın oluşturduğu tehdide yönelik tepkileri görmezden geldiğini veya yanlış yönettiğini düşündüğü için işinden ayrıldığını söyledi. Amodei, eski çalışanın görüşlerinin sorulması üzerine Coxon ile birçok konuda aynı fikirde olduğunu ifade etti. Yapay zekanın kontrolden çıkma ihtimali bulunduğunu ancak bu ihtimalin çok yüksek olmadığını belirtti. Amodei, CNN'e yaptığı açıklamada ise yapay zeka konusunda “kötümser” olmadığını ve bu teknolojinin güvenli şekilde geliştirilebileceğini düşündüğünü söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #microsoft
        #Yapay Zeka
        #Hümanist Yapay Zeka Davranış Kuralları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması
        Çocukları korumaya yönelik genelge
        Çocukları korumaya yönelik genelge
        11 aylık Büşra bebek nerede?
        11 aylık Büşra bebek nerede?
        "Eğitimde fırsat eşitliği için seferber olduk"
        "Eğitimde fırsat eşitliği için seferber olduk"
        Yargıtay'tan içtihat
        Yargıtay'tan içtihat
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        Devler Ligi'ne İsmail Yüksek damgası!
        Devler Ligi'ne İsmail Yüksek damgası!
        Şarkıcı Gökçe evlendi
        Şarkıcı Gökçe evlendi
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Bebeğiyle ilk kez görüntülendi
        Bebeğiyle ilk kez görüntülendi
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        Siyahtan beyaza!
        Siyahtan beyaza!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik