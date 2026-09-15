Motorine zam geldi
Motorinin litre fiyatına 6,5 TL zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 95,46-95,60 TL'ye, Ankara'da 96,75 TL'ye, İzmir'de ise 97,02 TL'ye yükseldi
Giriş: 15 Eylül 2026 - 08:03 Güncelleme:
Akaryakıt fiyatlarında motorine yapılan 6,5 TL'lik zam pompaya yansıdı.
Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,60 TL, Anadolu Yakası'nda 95,46 TL olarak uygulanmaya başladı.
Ankara'da motorinin litre fiyatı 96,75 TL'ye, İzmir'de 97,02 TL'ye yükseldi.
Diğer büyükşehirlerde güncel motorin fiyatları şöyle:
100 LİRA SINIRINA YAKLAŞTI
Güncel fiyatlara göre motorinin litre fiyatı bazı illerde 98 TL seviyesini aştı. En yüksek motorin fiyatları yer aldığı şehirler arasında Bitlis 98,47 TL, Hakkari 98,47 TL, Muş 98,45 TL, Tunceli 98,44 TL ve Elazığ 98,43 TL ile öne çıkıyor.
Bu fiyatlarla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye genelinde 100 TL sınırına yaklaştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ