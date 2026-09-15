Akaryakıt fiyatlarında motorine yapılan 6,5 TL'lik zam pompaya yansıdı.

Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,60 TL, Anadolu Yakası'nda 95,46 TL olarak uygulanmaya başladı.

Ankara'da motorinin litre fiyatı 96,75 TL'ye, İzmir'de 97,02 TL'ye yükseldi.

Diğer büyükşehirlerde güncel motorin fiyatları şöyle:

Şehir Motorin (LT) İstanbul (Avrupa) 95,60 TL İstanbul (Anadolu) 95,46 TL Ankara 96,75 TL İzmir 97,02 TL Bursa 96,61 TL Antalya 98,06 TL Adana 97,56 TL Konya 97,91 TL Gaziantep 97,71 TL Mersin 97,55 TL Kayseri 97,74 TL Diyarbakır 98,32 TL Şanlıurfa 97,91 TL Kocaeli 95,97 TL Sakarya 96,27 TL Samsun 97,31 TL Trabzon 97,47 TL Eskişehir 96,79 TL Denizli 97,51 TL Muğla 97,52 TL

100 LİRA SINIRINA YAKLAŞTI

Güncel fiyatlara göre motorinin litre fiyatı bazı illerde 98 TL seviyesini aştı. En yüksek motorin fiyatları yer aldığı şehirler arasında Bitlis 98,47 TL, Hakkari 98,47 TL, Muş 98,45 TL, Tunceli 98,44 TL ve Elazığ 98,43 TL ile öne çıkıyor.

Bu fiyatlarla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye genelinde 100 TL sınırına yaklaştı.