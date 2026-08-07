Murat Sela: Kentsel dönüşüm ve afet bölgesindeki çimento ihtiyacını karşıladık

Mevsimsel etkiler nedeniyle zorlu geçen ilk çeyreğin ardından, 2026 yılının ikinci çeyreğinde toparlanan satış performansının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre %36 artışla 15,6 milyar TL gelir elde etti. Çimento satış hacmi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %5 oranında, ihracat hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre %28 oranında arttı. İkinci çeyrekte yıllık bazda 2,2 yüzde puan artışla %24,7 FAVÖK marjı ile tamamlayan OYAK Çimento, 2,1 milyar TL net kâr elde etti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamaya göre OYAK Çimento, makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerin paralelinde kısa vadeli dalgalanmaların öne çıktığı 2026 yılının ilk yarısında 27 milyar TL gelir elde etti. Yılın ilk yarısında FAVÖK rakamı 6,6 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı %24,4 seviyesinde gerçekleşen OYAK Çimento’nun elde ettiği net kâr 2,2 milyar TL oldu.

Şirketin hem çimento satış hacmi hem de beton satış hacmi 2026 yılının ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla sırasıyla %44 ve %27 oranında arttı. İhracat hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre %28 oranında arttı. İhracatın toplam satışlar içindeki payı ise 2026 yılının ikinci çeyreğinde %10 seviyesinde gerçekleşti.

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OYAK Çimento, Nisan ayında 115 MW kapasiteli Ankara Beypazarı Güneş Enerjisi Santrali'ni tam kapasiteyle devreye aldı. Türkiye'de bir sanayi üreticisinin öz tüketimi için tek lokasyonda kurduğu GES yatırımı olan proje, şirketin karbon nötr yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oldu. Söz konusu yatırımın yanı sıra, ilgili çeyrekte %27,3 seviyesinde gerçekleşen alternatif yakıt kullanım oranı, 2026 yılının ikinci çeyreğinde şirketin marjlarını destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı. Yatırımlarıyla enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payını artıran şirket, FIZIX Makine Sağlığı İzleme Projesi ve 5G MPN altyapısı gibi Endüstri 4.0 uygulamalarını sürdürdü.

"FİNANSAL YÖNETİM VE KARLILIK ODAĞIMIZDAN TAVİZ VERMEDİK"

OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CIMPOR Global CFO’su Eralp Tunçsoy, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçları değerlendirerek şunları söyledi:

“Yılın ilk yarısı, finansal disiplinimiz ve kârlılık odağımızdan taviz vermediğimiz bir dönem oldu. Yaygın tesis ağımız, güçlü bilanço yapımız, etkin lojistik kabiliyetimiz ve verimlilik odaklı operasyonel modelimiz sayesinde güçlü kâr marjlarımızı ve nakit akışımızı korumayı başardık. TCC Group Holdings çatısı altında CIMPOR markamızla yakaladığımız küresel sinerji, şirketimize hem yerel hem de uluslararası pazarlarda stratejik bir çeviklik ve finansal güç kazandırmaya devam ediyor.

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Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm odaklı yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yılın ilk yarısında devreye aldığımız 115 MW’lık Ankara Beypazarı GES yatırımımız yalnızca enerji maliyetlerimizi optimize eden bir proje değil, 2050 Net Sıfır hedefimiz açısından da kritik bir milat. Devam eden yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve yüksek alternatif yakıt kullanım oranımız, maliyet yapımızı desteklerken rekabetçi gücümüzü artırıyor. Önümüzdeki dönemde de güçlü likidite yapımızı ve disiplinli maliyet yönetimimizi koruyarak verimlilik, sürdürülebilirlik ve büyüme odaklı adımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

OYAK Çimento Ülke CEO’su Murat Sela ise 2026 yılı birinci yarıyıl performansına yönelik şu görüşleri paylaştı:

“OYAK Çimento olarak 2026’nın ilk yarısında operasyonel gücümüzü ve sürdürülebilir büyüme trendimizi korumayı başardık. Entegre tesis ağı, güçlü saha organizasyonu ve üretim kabiliyetimiz ile değişen piyasa koşullarına hızlı uyum sağladık. Özellikle kentsel dönüşüm ve afet bölgesinin yeniden yapılanma süreçlerindeki çimento ve hazır beton ihtiyacını karşılayarak sektördeki öncü konumumuzu pekiştirdik.

Sektörümüzde 'üçüz dönüşüm' olarak adlandırdığımız sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve nitelikli insan kaynağı başlıklarını bütüncül bir iş modeliyle yönetiyoruz. Düşük karbonlu ürün gamımızı, kalsine kil teknolojilerimizi ve alternatif hammadde kullanımımızı sürekli geliştiriyoruz. Yapay zekâ destekli üretim optimizasyon sistemlerimiz ve akıllı fabrika dönüşümümüz hem maliyet hem de çevresel hedeflerimize ulaşmamızı destekliyor. Önümüzdeki dönemde de dönüşüm projelerimize kararlılıkla devam edeceğiz.”