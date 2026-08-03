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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Neslihan Neciboğlu: İlk yarıda pazar payımız 3,16'ya ulaştı

        Neslihan Neciboğlu: İlk yarıda pazar payımız 3,16'ya ulaştı

        Neova Sigorta, 2026'nın ilk yarısında toplam prim üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,9 artırarak 19,9 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin ilk altı aylık net kârı 2,5 milyar TL olurken, aktif büyüklüğü 58,9 milyar TL'ye yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 17:25 Güncelleme:
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        "İlk yarıda pazar payımız 3,16'ya ulaştı"

        Neova Sigorta'nın ilk yarı prim üretimi 19,9 milyar TL oldu

        Neova Sigorta, 2026 yılının ilk yarısında toplam prim üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,9 artırarak 19,9 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin aktif büyüklüğü 2025 yıl sonuna göre yüzde 21 artışla 58,9 milyar TL'ye, özkaynakları ise yüzde 27 artışla 11,2 milyar TL'ye ulaştı. İlk altı aylık net kârı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artarak 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

        Şirketin açıkladığı finansal sonuçlara göre, prim üretiminin yaklaşık yüzde 63'ü acente kanalından sağlandı. Broker kanalı yüzde 120 büyüme gösterirken, bankasürans kanalı yüzde 24 büyüyerek toplam prim üretiminden yüzde 16 pay aldı.

        MOTOR DIŞI BRANŞLARDA BÜYÜME SÜRDÜ

        Motor dışı branşlarda prim üretimi yüzde 56 arttı. Sağlık, tarım, yangın ve doğal afetler, sorumluluk, finansal sigortalar, mühendislik ve ferdi kaza branşlarında büyüme kaydedildi. Kasko branşında yaklaşık 3 milyar TL prim üretimi gerçekleşirken, konut sigortalarında prim üretimi yüzde 41,4, poliçe adedi ise yüzde 18,6 arttı. Sağlık branşındaki büyüme yüzde 57 olurken, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda prim üretimi 354 milyon TL'ye ulaştı. Finansal sigortalarda yüzde 107 büyüme kaydedilirken, kefalet sigortasında prim üretimi yüzde 30 arttı. Şirket, bu branşta yüzde 24,2 pazar payına sahip olduğunu açıkladı.

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        Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, 2026 yılının ilk yarı performansını değerlendirirken şunları söyledi:

        "Yılın ilk yarısı, finansal performansımızın yanı sıra kurumsal gelişimimiz ve uluslararası çalışmalarımız açısından da önemli bir dönem oldu. Sektör ortalamasının üzerinde büyürken kârlılığımızı ve finansal yapımızı koruduk. Reel büyüme kaydetmemiz ve pazar payımızın yüzde 3,16’ya ulaşması, dengeli portföy yapımızın ve etkin risk yönetimimizin bir sonucu oldu. Bu dönemde uluslararası alandaki çalışmalarımıza, müşteri deneyimine ve kurumsal gelişime odaklandık. Önümüzdeki dönemde de bu yapıyı koruyarak, tüm paydaşlarımızla birlikte büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz.”

        KEFALET SİGORTASINDA PAZAR PAYI KORUNDU

        Şirket ayrıca uluslararası faaliyetlerine ilişkin bazı gelişmeleri de paylaştı. Buna göre, Fitch Ratings tarafından Neova Sigorta'nın ulusal ve uluslararası finansal güç notları yükseltildi. Şirket, kredi sigortası, kefalet ve politik risk sigortaları alanında faaliyet gösteren ICISA'ya üye oldu.

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        İlk yarıda acentelerle çeşitli bölge toplantıları düzenleyen şirket, acentelere yönelik "Neova Pusula" adlı kurumsal yayını hayata geçirdi.

        Müşteri deneyimi alanında ise farklı birimlerden çalışanların yer aldığı "Deneyim Elçileri" programı oluşturuldu. Şirket ayrıca poliçe dokümanlarının daha sade ve anlaşılır hale getirilmesine yönelik bir proje başlattı.

        Karne döneminde çocuklara yönelik bir etkinlik kapsamında NeoCan karakteriyle çeşitli organizasyonlar düzenlendi. Etkinliklerde oyuncaklar ve güvence sertifikaları dağıtıldı.

        Neova Sigorta, İstanbul Finans Merkezi'ndeki yeni genel müdürlük binasına taşındığını da duyurdu.

        İnsan kaynakları alanında ise üniversite öğrencilerine yönelik uzun dönemli staj ve mentorluk imkânı sunan NeoWay Kampüs programının sürdüğü belirtildi.

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