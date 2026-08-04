Otomotiv pazarı sert fren yaptı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2026 yılının ilk yedi ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini açıkladı.

Buna göre ocak-temmuz döneminde otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,14 azalarak 502 bin 712 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5 daralarak 136 bin 253 adet seviyesinde gerçekleşti.

Böylece otomobil ve hafif ticari araç pazarının toplam büyüklüğü, yılın ilk yedi ayında 638 bin 965 adet olarak kayıtlara geçti.

TEMMUZDA YÜZDE 25 DARALMA

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azalarak 80 bin 786 adette kaldı.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 25,79 düşüşle 62 bin 478 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 22,17 gerileyerek 18 bin 308 adet olarak gerçekleşti.

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Temmuz ayındaki toplam pazar büyüklüğü, son beş yılın aynı ay ortalamasının yüzde 3 altında kaldı. Buna karşın satışlar, son 10 yılın temmuz ayı ortalamasının yüzde 13 üzerinde gerçekleşti.

ODMD verilerine göre temmuz ayındaki satış hacmi, 2023’ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

SUV MODELLER ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde SUV modellerin pazardaki ağırlığını sürdürdüğü görüldü.

SUV otomobiller yüzde 65,5 payla ilk sırada yer alırken, sedan modeller yüzde 20,3, hatchback otomobiller ise yüzde 13.8 pay aldı.

Motor tiplerine göre yapılan değerlendirmede benzinli otomobiller 208 bin 46 adetlik satış ve yüzde 41.4’lük pazar payıyla liderliğini korudu.

Hibrit otomobiller 165 bin 924 adetlik satışla pazarın yüzde 33’ünü oluştururken, elektrikli otomobil satışları 94 bin 46 adede ulaştı. Elektrikli modellerin toplam otomobil pazarındaki payı yüzde 18.7 olarak kaydedildi.

Dizel otomobiller 30 bin 790 adetlik satışla yüzde 6,1, otogazlı modeller ise 3 bin 906 adetle yüzde 0,8 pay aldı.

DÜŞÜK ÖTV'Lİ ELEKTRİKLİ ARACA TALEP ARTTI

Ocak-Temmuz döneminde, dşük ÖTV diliminde yer alan ve motor gücü 160 kW’ın altında kalan elektrikli otomobillere yönelik talep artmaya devam etti.

Bu kategorideki elektrikli otomobil satışları yüzde 5.3 yükselirken, modellerin toplam otomobil pazarındaki payı yüzde 16.7’ye ulaştı.

Fakat, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 57.8 azalarak pazardan yüzde 2 pay alabildi.