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        BIST 100 14.417,91 %-0,26
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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 03 Temmuz 2026 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 03 Temmuz 2026 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (03 Temmuz 2026 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,26 değer kaybederek 14.417,91 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,14 artış ile 46,80 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 1,35 ile 6.278,91 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasa kapanışı: 03 Temmuz 2026 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        03 Temmuz 2026 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.417,91 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,26 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MRSHL,ATSYH,AKCNS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise INVES,VERUS,ISBTR.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASTOR (16.734.730.579.00 TL), ASELS (16.698.570.851.00 TL), THYAO (14.613.755.436.25 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        319.00
        5.72 %
        16.734.730.579
        A
        399.50
        3.83 %
        16.698.570.851
        T
        334.00
        0.23 %
        14.613.755.436
        A
        73.75
        -5.39 %
        14.439.159.568
        Y
        38.02
        -6.12 %
        10.700.172.592
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        2,454.00
        10.00 %
        289.760.168
        A
        113.30
        10.00 %
        9.395.340
        A
        239.10
        9.98 %
        683.191.536
        P
        94.25
        9.98 %
        1.102.288.594
        S
        10.48
        9.97 %
        17.985.403
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        638.50
        -9.94 %
        21.267.114
        V
        548.50
        -9.93 %
        17.571.614
        I
        529,997.50
        -9.50 %
        10.657.930
        P
        22.92
        -8.83 %
        744.353.402
        S
        28.10
        -8.17 %
        311.913.533
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Temmuz 2026 Cuma)

        Dolar/TL yüzde 0,14 artarak 46,80 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,12 yükselerek 53,56 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,80
        0,14 %
        E
        EUR/TRY
        53,56
        0,12 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (03 Temmuz 2026 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,09 artış ile 4.167,46 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,35 yükselişle 6.278,91 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.266,01 olurken, Cumhuriyet altını ise 40.938,48 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.167,46
        1,09 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.278,91
        1,35 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.938,48
        1,35 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.266,01
        1,35 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,64 artış ile 61.972,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,29 yükseliş ile 1.734,86 doları buldu. Brent Petrol ise 71,74 dolar

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