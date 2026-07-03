Piyasa kapanışı: 03 Temmuz 2026 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

03 Temmuz 2026 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.417,91 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,26 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MRSHL,ATSYH,AKCNS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise INVES,VERUS,ISBTR.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASTOR (16.734.730.579.00 TL), ASELS (16.698.570.851.00 TL), THYAO (14.613.755.436.25 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Temmuz 2026 Cuma)

Dolar/TL yüzde 0,14 artarak 46,80 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,12 yükselerek 53,56 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (03 Temmuz 2026 Cuma)

Altının ons fiyatı yüzde 1,09 artış ile 4.167,46 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,35 yükselişle 6.278,91 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.266,01 olurken, Cumhuriyet altını ise 40.938,48 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,64 artış ile 61.972,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,29 yükseliş ile 1.734,86 doları buldu. Brent Petrol ise 71,74 dolar