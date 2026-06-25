Piyasalarda gün sonu: 25 Haziran 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (25 Haziran 2026 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,50 değer kaybederek 14.259,75 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 46,51 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,25 değer kazanarak 5.995,03 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25 Haziran 2026 Perşembe tarihinde günü 14.259,75 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,50 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse PRZMA,SNICA,INFO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise RALYH,ERCB,GOODY oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.578.160.605.25 TL), KTLEV (16.076.525.302.40 TL), ASELS (11.516.562.297.00 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
328.50 ₺
|
1.15 %
|
17.578.160.605
|
170.40 ₺
|
-4.43 %
|
16.076.525.302
|
373.50 ₺
|
1.63 %
|
11.516.562.297
|
40.50 ₺
|
-5.20 %
|
9.564.876.905
|
77.20 ₺
|
-4.63 %
|
9.167.328.424
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
47.66 ₺
|
9.97 %
|
576.605.991
|
4.54 ₺
|
9.93 %
|
559.913.892
|
7.35 ₺
|
9.87 %
|
255.656.742
|
15.10 ₺
|
8.55 %
|
374.346.444
|
179.00 ₺
|
8.09 %
|
258.490.948
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
144.00 ₺
|
-10.00 %
|
696.730.699
|
50.85 ₺
|
-10.00 %
|
234.149.027
|
19.89 ₺
|
-10.00 %
|
904.575.404
|
19.55 ₺
|
-9.99 %
|
22.642.243
|
7.21 ₺
|
-9.99 %
|
42.910.943
Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Haziran 2026 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 46,51 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,35 yükseliş ile 53,03 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
46,51 ₺
|
0,03 %
|
E
|
53,03 ₺
|
0,35 %
Altın fiyatlarında son durum (25 Haziran 2026 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,73 :artarakazalarak 4.028,67 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,25 yükseliş sonucu 5.995,03 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,25 yükselerek 9.801,88 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.087,62.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.028,67 ₺
|
0,73 %
|
5.995,03 ₺
|
0,25 %
|
39.087,62 ₺
|
0,25 %
|
9.801,88 ₺
|
0,25 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,85 azalış ile 59.219,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -5,12 düşüş ile 1.561,63 doları buldu. Brent Petrol ise 74,86 dolar