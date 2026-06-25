Piyasalarda gün sonu: 25 Haziran 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25 Haziran 2026 Perşembe tarihinde günü 14.259,75 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,50 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse PRZMA,SNICA,INFO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise RALYH,ERCB,GOODY oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.578.160.605.25 TL), KTLEV (16.076.525.302.40 TL), ASELS (11.516.562.297.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Haziran 2026 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 46,51 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,35 yükseliş ile 53,03 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (25 Haziran 2026 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,73 :artarakazalarak 4.028,67 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,25 yükseliş sonucu 5.995,03 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,25 yükselerek 9.801,88 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.087,62.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,85 azalış ile 59.219,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -5,12 düşüş ile 1.561,63 doları buldu. Brent Petrol ise 74,86 dolar