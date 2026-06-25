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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 25 Haziran 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 25 Haziran 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (25 Haziran 2026 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,50 değer kaybederek 14.259,75 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 46,51 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,25 değer kazanarak 5.995,03 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasalarda gün sonu: 25 Haziran 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25 Haziran 2026 Perşembe tarihinde günü 14.259,75 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,50 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse PRZMA,SNICA,INFO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise RALYH,ERCB,GOODY oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.578.160.605.25 TL), KTLEV (16.076.525.302.40 TL), ASELS (11.516.562.297.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        328.50
        1.15 %
        17.578.160.605
        K
        170.40
        -4.43 %
        16.076.525.302
        A
        373.50
        1.63 %
        11.516.562.297
        Y
        40.50
        -5.20 %
        9.564.876.905
        A
        77.20
        -4.63 %
        9.167.328.424
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        47.66
        9.97 %
        576.605.991
        S
        4.54
        9.93 %
        559.913.892
        I
        7.35
        9.87 %
        255.656.742
        S
        15.10
        8.55 %
        374.346.444
        B
        179.00
        8.09 %
        258.490.948
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        R
        144.00
        -10.00 %
        696.730.699
        E
        50.85
        -10.00 %
        234.149.027
        G
        19.89
        -10.00 %
        904.575.404
        B
        19.55
        -9.99 %
        22.642.243
        S
        7.21
        -9.99 %
        42.910.943
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Haziran 2026 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 46,51 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,35 yükseliş ile 53,03 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,51
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        53,03
        0,35 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (25 Haziran 2026 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,73 :artarakazalarak 4.028,67 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,25 yükseliş sonucu 5.995,03 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,25 yükselerek 9.801,88 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.087,62.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.028,67
        0,73 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.995,03
        0,25 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        39.087,62
        0,25 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.801,88
        0,25 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,85 azalış ile 59.219,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -5,12 düşüş ile 1.561,63 doları buldu. Brent Petrol ise 74,86 dolar

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