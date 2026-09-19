Polonya, Gaziantep ile ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

Polonya İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi Müşaviri Piotr Firlus, Polonya ile Gaziantep ve çevresi arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fırsatları değerlendirmek üzere Gaziantep'i ziyaret etti.

Türkiye'nin önde gelen ekonomik ve sanayi merkezlerinden Gaziantep, Türkiye GSYH'sinin yaklaşık yüzde 2'sini oluştururken, kentten yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriliyor.

Polonya İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi Müşaviri Piotr Firlus da Polonya ile Gaziantep ve çevresi arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fırsatları değerlendirmek üzere 16-17 Eylül tarihlerinde Gaziantep'i ziyaret etti.

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POLONYA AB'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN EKONOMİLERİNDEN BİRİ

Firlus, Polonya'nın bugün 1 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip olduğunu ve Avrupa Birliği'nin en hızlı büyüyen büyük ekonomilerinden biri olduğunu belirterek, ülkenin ekonomisinin giderek büyüyen ölçeğini ve uluslararası rolünü yansıtacak şekilde G20'ye kalıcı olarak katılmayı hedeflediğini ifade etti.

Polonyalı şirketlerin Türkiye'nin en dinamik ve hızlı gelişen bölgeleriyle iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye giderek daha fazla ilgi gösterdiğini kaydeden Firlus "Gaziantep de bu bölgelerin başında gelmektedir" dedi.

Gaziantep'in ekonomik gelişiminin etkileyici olduğunu belirten Firlus, Polonya olarak kentin giderek artan ekonomik rolünü büyük bir ilgiyle takip ettiklerini söyledi.

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Firlus "Bölgenin stratejik konumu ile zengin tarihi ve kültürel mirası, giderek artan ekonomik önemini tamamlamaktadır. Polonya ve Gaziantep iş dünyaları arasında iş birliği açısından önemli bir potansiyel bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"MEVCUT TEMASLARIN GELİŞMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR TEMEL OLUŞTURDU"

Polonya'nın Gaziantep'te aktif bir Fahri Konsolosu bulunmasından özellikle memnuniyet duyduğunu belirten Firlus, Fahri Konsolos Melike Yüksel'in çalışmalarının Polonya ile Gaziantep arasındaki ilişkilerin, özellikle de iş dünyaları arasındaki bağların güçlendirilmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

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Yüksel'in Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak kentteki iş dünyasında da aktif rol üstlendiğine işaret eden Firlus, şöyle devam etti:

"Polonya ile Gaziantep ve bölge arasındaki daha yakın iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerli katkıları ve özverili çalışmaları için kendisine teşekkür etmek istiyorum. Gaziantep iş dünyası temsilcilerinin bu yılın başlarında Polonya'ya gerçekleştirdiği ziyaret, mevcut temasların daha da geliştirilmesi için önemli bir temel oluşturmuştur. Gaziantep'te bulunmak ve bu dikkat çekici bölgenin gelişimini ve potansiyelini yerinde görmek benim için büyük bir memnuniyet."

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Ziyaret kapsamında Firlus, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile bir araya gelerek Polonyalı ve Gaziantepli şirketler arasında ticaret, yatırım ve doğrudan iş birliği fırsatlarını ele aldı.

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi Müşaviri Sayın Piotr Firlus ve Polonya Yatırım ve Ticaret Ofisi İş Geliştirme Müdürü Sayın Kağan Nalbantoğlu'nu GSO Yön. Krl Bşk vkl Başar Küçükparmak, yön. Krl. Üyelerimiz Polonya Gaziantep Fahri Konsolosu sn Melike Yüksel,… pic.twitter.com/6CPltmYwhg — Adnan Ünverdi (@adnan_unverdi) September 17, 2026

Firlus ayrıca Gaziantep Ticaret Odası tarafından düzenlenen özel bir iş dünyası etkinliğine katılarak Gaziantep iş dünyasının temsilcileriyle doğrudan görüş alışverişinde bulundu.

Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı'nın (PAIH) İstanbul Ofisi'nden Kaan Nalbantoğlu da görüşmelere katıldı. PAIH, Polonya'da yatırım yapmak isteyen Türk şirketleri için ilk başvuru noktalarından biri olarak hizmet veriyor.

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AKADEMİK İŞBİRLİĞİ İMKANLARI DA ELE ALINDI

Program kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, Polonya ve Gaziantep'teki üniversiteler arasında akademik değişim programları, kurumsal ortaklıklar ve ortak girişimler de dahil olmak üzere iş birliği imkanları ele alındı.

Firlus ayrıca Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Aslansoy'un eşliğinde Şehitkamil Kütüphanesi'ni ziyaret ederek kütüphaneye bir kitap koleksiyonu bağışladı.

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi Müşaviri Sayın Piotr Pirlus ve Polonya Fahri Konsolosu Sayın Melike Yüksel’i Şehitkamil Belediyemizde ağırladık.



Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, Gaziantep ile Polonya arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal… pic.twitter.com/ohdMWJtMnU — Hakan Aslansoy (@AslansoyHakan69) September 16, 2026

Görüşmede Şehitkamil ve Gaziantep'in gelişimi ile belediyenin kalkınma öncelikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Ziyaret, Polonya'nın Gaziantep ile doğrudan ekonomik, akademik ve kurumsal iş birliğini güçlendirme ve mevcut temasları yeni ortaklıklara ve somut iş fırsatlarına dönüştürme konusundaki ilgisini ortaya koydu.