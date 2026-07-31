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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Repowering projesiyle Uşak RES'in üretim kapasitesi arttı

        Repowering projesiyle Uşak RES'in üretim kapasitesi arttı

        Aydem Yenilenebilir Enerji, Uşak RES'teki kapasite artışının ikinci fazını tamamlayarak son 6 MW'lık türbini devreye aldı. Şirketin toplam kurulu gücü 1.216 MW'a yükselirken, Türkiye'nin en kapsamlı repowering projelerinden biriyle yıllık yaklaşık 15 GWh ilave üretim ve 1 milyon dolar ekonomik katkı hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 15:56 Güncelleme:
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        Rüzgar santralinde kapasite artışı tamamlandı

        Tamamen yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten Türkiye’nin en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, Uşak RES’te gerçekleştirdiği kapasite artışı kapsamında ikinci fazdaki 6 MW’lık son türbini de devreye alarak toplam kurulu gücünü 1.216 MW’a ulaştırdı.

        Türkiye’nin tamamen yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, Uşak Rüzgâr Enerji Santrali’nde (RES) üretim faaliyetine aldığı 6 MW’lık kapasite artışı yatırımıyla toplam kurulu gücünü 1.216 MW’a, rüzgâr kurulu gücünü ise 274,5 MW’a çıkardı.

        Uşak RES kapasite artışı yatırımının ikinci fazındaki son türbinini de devreye alan Aydem Yenilenebilir Enerji, gerçekleştirdiği yatırım dahilinde büyüklüğü itibarıyla Türkiye’nin en kapsamlı repowering projesine imza attı. Proje kapsamında sahada rüzgar yönünden en verimli alanda bulunan, her biri 1,5 MW kurulu güce sahip beş eski teknoloji türbin deplase edilerek, yerine repowering projesi kapsamında daha yüksek kurulu güce sahip yeni nesil türbinlerin kurulumları sağlandı. Bu sayede sahadaki mevcut altyapı, enerji verimliliği açısından en etkin şekilde değerlendirildi.

        "TÜRKİYE'DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ODAKLI REPOWERING UYGULAMALARINA ÖNCÜLÜK EDEN ÖNEMLİ BİR ÖRNEK"

        Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Uğur Yüksel, kapasite artışına ilişkin şunları söyledi:

        "Uşak RES kapasite artışımızın ikinci fazı kapsamında, geçmiş üretim verileri ve yapay zekâ destekli analizler doğrultusunda sahada rüzgar yönünden en verimli alanda üretim yapan türbinler belirlendi. En yüksek üretim potansiyeline sahip alanda bulunan her biri 1,5 MW kurulu gücündeki beş eski nesil türbin yerlerinden söküldü. Bu türbinlerin yerine, repowering projesi kapsamında her biri 6 MW gücünde olan, toplam 30 MW kurulu güce sahip beş yeni nesil türbin devreye alındı. Böylece, rüzgâr sahamızın en verimli alanında yeni nesil teknolojiyle üretim kapasitemiz artırılırken, mevcut altyapı da en etkin şekilde optimize edildi. Deplase edilen beş eski türbin ile bu faz dahilinde yer alan bir yeni türbin ise üretim faaliyetlerini sürdürebilecekleri yeni lokasyonlara taşınarak devreye alındı. Böylece, planlanan kapasite artışı kapsamında hayata geçirilen repowering projesiyle, daha verimli noktalara konumlandırılan yeni nesil türbinlerden yılda yaklaşık 15 GWh ilave elektrik üretimi öngörüyoruz. Bu ilave üretimin şirketimize yılda yaklaşık 1 milyon ABD doları ekonomik katkı sağlamasını bekliyoruz. Şirketimizin yatırım planlamasında bir ilk olan bu deplase içerisinde gerçekleştirilen repowering projesi, aynı zamanda Türkiye'de enerji verimliliği odaklı repowering uygulamalarına öncülük eden önemli bir örnek olarak öne çıkıyor. Uşak RES kapasite artışı yatırımımızın ikinci fazındaki son türbinini de başarıyla devreye alarak bu stratejik projeyi tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürürken, ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sunmayı ve sürdürülebilir geleceğe değer katmayı sürdüreceğiz."

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