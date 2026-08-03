Samsung Multi Split klima sistemlerini yapay zeka desteğiyle yeniliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, tek bir dış üniteyle 5 odaya kadar bağımsız iklimlendirme sunan Multi Split Klima Sistemleri'ni ileri yapay zeka özellikleriyle donatıyor.

Sistem, her oda için ayrı bir dış ünite kalabalığı ve görüntü kirliliği oluşmasını engellerken, balkon ve cephelerdeki yaşam alanlarını da kullanıcılara geri kazandırıyor.

"Duvar Tipi Klima"dan, "Tek Yön Kaset Tipi Klima-360 Kaset Tipi" ve kanal tipi klimalara kadar birçok iç ünite yelpazesiyle uyumlu dış üniteler, soğutma performansı sağlıyor.

Samsung Multi Split Klimalar, yenilikçi "WindFree Rüzgarsız Serinlik Teknolojisi" sayesinde hava akışını odaya eşit dağıtarak serinletiyor. Oda sıcaklığını istenen seviyeye getiren klimalar, ideal serinlik sağlandıktan sonra "WindFree" moduna geçiyor.

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Bu modda hava, çok sayıda mikro hava deliğinden yavaşça üfleyerek "ASHRAE" standartlarında "durgun hava ortamı" oluşturuyor. Böylece kullanıcılar, doğrudan üzerlerine gelen soğuk rüzgarlara maruz kalmadan, üşütmeyen ve dengeli bir serinlik elde ediyor.

Şirketin akıllı ev platformu "SmartThings", Multi Split Klimaları evin tasarruflu ve akıllı üyelerine dönüştürüyor. Uygulama içinde yer alan "AI Enerji Modu", kullanıcının kullanım alışkanlıklarını ve ortam koşullarını analiz ederek ayarları otomatik düzenliyor ve enerji tüketimini yüzde 20'ye kadar azaltmaya yardımcı oluyor.

HOŞ GELDİN SERİNLİĞİ ÖZELLİĞİ

Tüketiciler, evlerinin 3 boyutlu haritası üzerinden odaların sıcaklığını ve enerji tüketimini anlık izleyebiliyor. Akıllı telefonların GPS verilerini kullanan SmartThings'in "Hoş Geldin Serinliği" özelliği, kullanıcı daha eve varmadan klimaları istenen ayarda otomatik çalıştırıyor, evden çıkarken açık unutulan klimalar için ise telefona uyarı gönderiyor.

Tek bir merkezden yönetildiği için çok daha düşük ses seviyesiyle çalışan Samsung Multi Split Klima Sistemleri, estetik beklentilere de cevap verebiliyor.

Sistem, Duvar Tipi klimalar, Tek Yön Kaset, Infinite Tek Yön Kaset, 360 Kaset ve Kanal Tipi gibi zengin iç ünite kombinasyonları sayesinde birçok mimari tasarıma ve dekorasyona uyum sağlayabiliyor.