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        Haberler Ekonomi Enerji Brent petrol 100 doları gördü

        Brent petrol 100 doları gördü

        Brent petrol fiyatı yüzde 6'nın üzerinde yükselişle iki ay sonra yeniden 100 doları gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 16:04 Güncelleme:
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        Brent petrol 100 doları gördü

        ABD-İran arasındaki çatışmaların tırmanması, Ortadoğu'daki gerilimin sürmesi ve arz kesintilerinin daha da derinleşmesi tehdidiyle Brent petrolü 2 ay sonra ilk kez varil başına 100 doları gördü.

        TSİ 16.22 itibarıyla yüzde 6'nın üzerinde yükselişle brent petrol 99,96 dolarda seyrediyor.

        ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 91,07 dolara çıktı.

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