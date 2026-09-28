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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu

        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu

        SPK, Tera Finansal Yatırımlar Holding incelemesinde 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca, 39 kişi hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı kararı verdi, 24 kişinin de lisansı iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 21:50 Güncelleme:
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        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu

        Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Yatırım Holding'e yönelik gerçekleştirdiği inceleme sonucu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Yatırım Holding piyasasındaki işlemler gerekçesiyle aralarında Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Abdülkadir Özkan, Emre Alkin, Kerem Alkin, Kadir Boy, Erdin Özel ve Muhammed Yarız'ın da bulunduğu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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        2 YIL İŞLEM YASAĞI

        Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 37 kişi ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında, Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'nin paylarıyla sınırlı olmak üzere Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verilirken, yasağın iki şirket için kendi hesaplarına yapacakları işlemleri kapsadığı belirtildi. Suç duyurusu kararının ise yalnızca gerçek kişiler hakkında alındığı kaydedildi. Aralarında Emir Münir Sarpyener, Ethem Umut Beytorun, Ecem Tuğçe Akçay ve Bülent Uygun'un da bulunduğu 24 kişinin sahip olduğu tüm lisansların da işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verildi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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