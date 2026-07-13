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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SunExpress Ankara-Rotterdam uçuşlarına başlıyor

        SunExpress Ankara-Rotterdam uçuşlarına başlıyor

        SunExpress 15 Temmuz'da Ankara-Rotterdam uçuşlarının başlayacağını duyurdu. Yaz sezonu boyunca karşılıklı seferler, Çarşamba günleri haftada bir kez düzenlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 10:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ankara-Rotterdam uçuşlarına başlıyor

        Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, yaz uçuş programı kapsamında Ankara–Rotterdam seferlerini başlatıyor. Yeni hatla birlikte hava yolu, bu yaz Ankara’dan 14 dış hat destinasyonuna direkt uçuş imkânı sunuyor

        Ankara’dan Rotterdam’a ilk sefer, 15 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Yaz sezonu boyunca karşılıklı seferler, Çarşamba günleri haftada bir kez düzenlenecek.

        Yaz programı kapsamında Ankara’dan Amsterdam, Berlin, Brüksel, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Münih, Stockholm, Stuttgart, Viyana ve Zürih’e direkt seferler sunan SunExpress, uçuş ağına Rotterdam’ı da ekleyerek başkentten hizmet verdiği uluslararası destinasyon sayısını 14’e çıkardı.

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