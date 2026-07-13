SunExpress Ankara-Rotterdam uçuşlarına başlıyor
SunExpress 15 Temmuz'da Ankara-Rotterdam uçuşlarının başlayacağını duyurdu. Yaz sezonu boyunca karşılıklı seferler, Çarşamba günleri haftada bir kez düzenlenecek
Giriş: 13 Temmuz 2026 - 10:35 Güncelleme:
Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, yaz uçuş programı kapsamında Ankara–Rotterdam seferlerini başlatıyor. Yeni hatla birlikte hava yolu, bu yaz Ankara’dan 14 dış hat destinasyonuna direkt uçuş imkânı sunuyor
Ankara’dan Rotterdam’a ilk sefer, 15 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Yaz sezonu boyunca karşılıklı seferler, Çarşamba günleri haftada bir kez düzenlenecek.
Yaz programı kapsamında Ankara’dan Amsterdam, Berlin, Brüksel, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Münih, Stockholm, Stuttgart, Viyana ve Zürih’e direkt seferler sunan SunExpress, uçuş ağına Rotterdam’ı da ekleyerek başkentten hizmet verdiği uluslararası destinasyon sayısını 14’e çıkardı.
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